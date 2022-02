Matthias Nickel mit großer Mehrheit in den Vorstand des Landesverbandes Niedersachsen der Partei dieBasis gewählt.

"Wenn jemand zu viel Macht auf sich vereint, wenn zu viele Menschen einer Person Macht verleihen, ist die Gefahr sehr groß, dass diese Macht missbraucht wird.Wir sehen das gerade im Moment am Handeln unserer Politiker. Demokratie bedeutet, dass alle mit ins Boot geholt werden. Ausgrenzungen finden in einer echten Demokratie nicht statt. Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen und können nicht per Dekret verordnet werden. Das Grundgesetz muss man sich nicht verdienen. Es steht einem jeden Bürger zu.Wenn die Menschen begreifen würden, dass sie es sind, die eigentlich entscheiden dürfen, dann wäre der Pandemie-Spuk schnell vorbei und die Verursacher würden sofort zur Rechenschaft gezogen."