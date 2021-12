Lichterspaziergang der Partei dieBasis in Bad Lauterberg

Margaretha Main, die 1. Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen:„Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass die Spaltung der Gesellschaft immer weiter vorangetrieben wird. Wir möchten zusammenführen, nicht entzweien. Geimpfte und Ungeimpfte müssen miteinander reden und sich nicht beschimpfen, ohne die Argumente der jeweils anderen Seite gehört zu haben. Jeder ist seines Glückes Schmied und so muss auch jeder die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden. Es bringt nichts, dem jeweils anderen an der Pandemie die Schuld zu geben.Diese Pandemie ist von Politikern erfunden worden und die Pharmaindustrie verdient Milliarden mit einem Impfstoff, der keine wirkliche Veränderung herbeiführt. Inzwischen erkranken mehr Geimpfte an Corona als Ungeimpfte und das sollte uns doch zu denken geben. Obendrein überschlagen sich die Nebenwirkungen bis hin zu Sterbefällen. Was wollen wir mit einem Impfstoff, der laut der Politiker sicher ist, und in Wahrheit mehr schadet als nützt?“Der Lichterspaziergang löste die eine oder andere Reaktion aus. Während einige Menschen mit ihren Daumen nach oben zeigten und wohlwollend nickten, gab es hier und da ein paar Beschimpfungen, die Frau Main mit einem lächelnden „Immer schön impfen lassen!“ kommentierte.Matthias Nickel, der 2. Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen dazu:„Viele Menschen finden es schlimm, dass uns von oben eine Impfpflicht verordnet wird. Gerade die Leute aus den Pflegeberufen, die sich seit Jahren krummlegen, werden jetzt auch noch mit einer Impfpflicht bestraft. Das wird nicht gutgehen. Das wird dazu führen, dass noch mehr aus ihrem Job aussteigen und den Pflegenotstand damit vergrößern.“Mehrere Passanten berichteten von schweren Nebenwirkungen innerhalb ihrer Familien oder Freundeskreise. Etliche Menschen, die anfangs begeistert waren, sehen das Pandemiegeschehen heute eher skeptisch.