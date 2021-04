Kreisverbandsversammlung der Partei „Die Basis“ im Landkreis Göttingen

Pünktlich um 15.30 Uhr eröffnete die erste Vorsitzende des Kreisverbandes, die bekannte Buchautorin Margaretha Main, die Sitzung. Nachdem einige Regularien abgehandelt und besprochen worden waren, wurde die geheime Wahl vorbereitet. Eine stellvertretende Schatzmeisterin oder ein stellvertretender Schatzmeister wurde gesucht. Die Wahl konnte schließlich die Fußpflegerin Michaela Sonnenberg für sich entscheiden. Nachdem sie offiziell die Wahl angenommen hatte, wurde ihr von allen Anwesenden gratuliert.Anschließend informierte der Schmerztherapeut und Buchautor Hans Georg van Herste über die Folgen des Maskentragens und zeigte auf, wie der MRNA-Impfstoff im Körper wirkt und welche Komplikationen aus einer Impfung erwachsen können. Aus dieser geplant kurzen Einlassung entwickelte sich eine lebhafte Diskussion.Pünktlich um 18.00 Uhr schloss Margaretha Main die Versammlung, bei der sich spontan einige Interessierte dazu entschlossen hatten, der Partei beizutreten und die vier Grundsäulen „Schwarmintelligenz“, „Machtbegrenzung“, „Achtsamkeit“ und „Freiheit“ zu unterstützen.Eine Besucherin: „Es hat mich gefreut, wie menschlich diese Leute miteinander umgehen. Obendrein hat mich beeindruckt, dass die Partei die Basis es erreichen will, dass alle Bürger an politischen Entscheidungen teilhaben, dass also Volksbefragungen abgehalten werden sollen. Dann kann auch ich endlich wirklich mitbestimmen.“