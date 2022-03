Ein Jahr geht schnell vorüber - Mitglieder der Partei dieBasis des Kreisverbandes Göttingen-Osterode wählen neuen Vorstand

Am Samstag, den 19. Februar 2022 gegen 19 Uhr versammelten sich dreißig Mitglieder und etliche Interessierte im Saal einer Gaststätte im Landkreis Göttingen, um einen neuen Vorstand zu wählen.Matthias Nickel, der ehemalige zweite Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen-Osterode war in den Landesvorstand gewechselt. Obendrein waren alle Vorstandsposten auf den Zeitablauf von einem Jahr begrenzt worden, sodass eine Neuwahl unumgänglich geworden war.Die erste Vorsitzende, Frau Margaretha Main, eröffnete den Wahlabend, begrüßte alle Anwesenden und ließ das vergangene Jahr Revue passieren.„Obwohl die Partei dieBasis eine äußerst junge Partei ist, haben wir, was die Mitgliederzahlen angeht, einige andere Parteien bereits überholt. Nach einigen Startschwierigkeiten segelt dieBasis inzwischen in ruhigem Fahrwasser und wir haben nun Zeit, uns um wichtige Themen zu kümmern.Natürlich fordern wir die sofortige Beendigung der schwachsinnigen Corona-Maßnahmen und die Wiederherstellung aller unserer Grundrechte. Obendrein fordern wir die Bestrafung aller, die daran beteiligt waren, und uns aus Macht- und Geldgier hinter Masken gezwungen und aus dem Leben ausgeschlossen haben.“Anschließend stellte Hans Georg van Herste seine Rückschau vor und erklärte, dass das Parteiprogramm nicht nur aus der Ablehnung der Corona-Maßnahmen besteht, sondern auch die Themen maßvoller Umweltschutz, Nutzung neuer Energiequellen, drastische Änderungen des Banken- und Versicherungswesens, Rückführung der Altenheime und Krankenhäuser in die öffentliche Hand und eine Reform des Gesundheitswesens zum Wohle der Patienten, Reformierung der Schul- und Ausbildungsstrategie etc. umfasst.Danach wurde zur Wahl geschritten. Etliche Kandidatinnen und Kandidaten wurden vorgeschlagen oder meldeten sich selbst, sodass alle Posten besetzt werden konnten.1. Vorsitzende – Margaretha Main – Buchautorin – 60 Jahre alt – Bad Lauterberg2. Vorsitzender – Stefan Stange – Anlagenführer – 61 Jahre alt – Hann MündenSchatzmeisterin – Brigitte Winkel – Altenpflegerin – 61 Jahre alt – Bad LauterbergStellv. Schatzmeisterin – Michaela Sonnenberg – Krankenschwester – 62 Jahre alt – Bad LauterbergSchriftführerin/Pressesprecherin – Lea Peters – Physiotherapeutin – 24 Jahre alt – Bad LauterbergVisionär – Robert Stiegler – Konstrukteur – 60 Jahre alt – GöttingenSäule der Schwarmintelligenz – Beate Kühnhold – Physiotherapeutin – 66 Jahre alt – GöttingenSäule der Achtsamkeit – Torsten Lähteenmäki – Facharzt für Psychiartrie – 55 Jahre alt – GöttingenSäule der Freiheit – Frauke Fahlbusch – Suchttherapeutin – 67 Jahre alt – Herzberg am HarzSäule der Machtbegrenzung – Meike Nickel – Altenpflegerin – 62 Jahre alt – Bad LauterbergQuerdenkerin – Marion Loges-Paliatsios – Lehrerin – 64 Jahre alt – Bad SachsaGegen 22.30 Uhr schloss Frau Main die Versammlung und wünschte allen eine angenehme Heimreise.