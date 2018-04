Theater Doncalli im Schloss Gleina

Gleina : Schloss Gleina |

Das beliebte Thüringer Kindertheater „Doncalli“ zeigt:

"Hänsel & Gretel" live auf der Theaterbühne !

(Das Märchenschauspiel)



Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Thüringer Kindertheater "Doncalli" kommt nach Gleina. Wegen der hohen Nachfrage wird um eine Reservierung gebeten.

In diesem Jahr zeigen wir den Märchenklassiker der Brüder Grimm

"Hänsel & Gretel", vor märchenhafter Kulisse wird das Märchen in originalgetreuen Kostümen von Schauspielern dargestellt.

Das Märchenspiel ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und dauert ca. 75 Minuten.



Gastspieltermin: Freitag, 11.5.2018; Schloss Gleina (Hauptstrasse.30, 06632 Gleina), , Beginn: 17.00 Uhr.

Eintrittspreise: Kinder 9,- € ; Erwachsene 10,- €

Karten am Gastspieltag ab 30 min. vor Beginn im Schloß.

oder Reservierung bei Thomas Lampe 015208532715!



Beschreibung:

„Hänsel und Gretel“ von den Gebrüder Grimm ist wohl eines der bekanntesten deutschen Märchen. Bekommst du die Geschichte der Geschwister Hänsel und Gretel noch zusammen?



Hänsel und Gretel werden von ihren Eltern in den tiefen Wald geführt und dort gelassen, weil die Holzhackerfamilie sehr arm ist und ihre Kinder nicht mehr ernähren kann. Beim Umherirren im Wald treffen Hänsel und Gretel auf ein Haus, dass ganz und gar aus Keksen, Kuchen und Zuckerzeug gebaut ist. Die Kinder stillen ihren Hunger an dem Haus. Eine alte fast blinde Hexe wohnt in dem Haus und fängt die Kinder ein. Gretel muss den Haushalt machen und Hänsel wird in einen Käfig gesperrt. Die Hexe will ihn mästen um ihn später zu braten und zu verspeisen. Die Hexe befühlt täglich die Hand des Jungen um rauszubekommen ob er schon dick genug ist. Hänsel aber hält immer ein Stöckchen hin. Die Hexe wundert sich, dass der Junge nicht dicker wird. Als sie die Geduld verliert, lässt sie von Gretel den Ofen anheizen. Gretel soll in den Ofen kriechen um zu schauen ob er schon heiß genug ist. Aber Gretel gibt vor das nicht zu können. Als die Hexe ihr zeigt wie man in den Ofen kriecht, gibt Gretel ihr einen Schubs und die Hexe fällt in den Ofen. Die Kinder machen sie auf den Weg nach Hause und nehmen die Goldschätze aus dem Hexenhaus mit. Eine Ente trägt sie über das Wasser. Sie kommen nach Hause und haben von nun an, wegen der Goldschätze, ein auskömmliches Leben.