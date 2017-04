Gleina : Schloss Gleina |

Das beliebte Thüringer Kindertheater „Doncalli“ zeigt:

"Rumpelstilzchen" mit echtem Baby, live auf der Theaterbühne !



Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Thüringer Kindertheater "Doncalli" kommt nach Gleina. In diesem Jahr zeigen wir den Märchenklassiker der Brüder Grimm

"Rumpelstilzchen", vor märchenhafter Kulisse wird das Märchen in originalgetreuen Kostümen von Schauspielern dargestellt.

Das Märchenspiel ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und dauert ca. 75 Minuten.





Gastspieltermin: Freitag, 5.5.2017; Gleina, Schloß, Beginn: 17.00 Uhr

Kartenservierung bei Thomas Lampe unter der 0152 08532715

Eintrittspreise: Kinder 9,- ; Erwachsene 10,- €

Karten nur an der Tageskasse am Gastspieltag 30 Minuten vor Beginn.







Beschreibung

Rumpelstilzchen der "Brüder Grimm" jetzt live auf der Theaterbühne, ein Schauspiel für Kinder ab 2 Jahre.



"Doncalli Theater" nimmt euch mit auf eine zauberhafte Reise in die Welt der Märchen. Spieldauer ca. 75 min. mit kurzer Pause. Das Doncalli Theater aus Thüringen kommt dieses Jahr mit dem kleinen Männlein aus dem Zauberwald, das der armen Müllerstochter hilft aus Stroh Gold zu spinnen. Als Dank dafür, möchte es aber eine besondere Belohnung, das erstgebohrene Kind der Müllerstochter.

Eine Möglichkeit gibt es aber noch, um das Kind zu retten. Wenn die Müllerstochter den Namen des Männleins erraten kann, so darf Sie ihr Kind behalten. Wagemutig begeben sich der Müller und sein Müllersbursche in den Zauberwald und suchen das kleine Männlein. Wird es den Beiden gelingen den Namen zu erfahren??