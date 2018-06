Gleina : Schloss Gleina |

Einmalig!

Oper im Schloss Gleina?



Sicher eine Falschmeldung!

Welche ernstzunehmende Zeitung kann sich so etwas schon leisten?

Aber es stimmt!



Die kurz vor der Jahrtausendwende von einigen idealistischen Opernprofis unter Leitung

Ihres Intendanten, Christoph Reinecke, gegründete

Kleine Oper BRAvissimo.

gastiert am 4. August 2018

um 16 Uhr, Einlass 15.30 Uhr

mit Ihrer Produktion

„Die Zauberflöte“

im Saal des Schlosses Gleina.



Die Kleine Oper BRAvissimo hat es sich zur Aufgabe gemacht seine kleinen und großen

Zuschauer mit der Wunderwelt der Oper bekannt zu machen.



Unsere Opernmitglieder sind alle professionell ausgebildete Sänger mit Theaterpraxis.

Der Wunsch, die Opernkultur auch fernab der großen Kulturmetropolen zu präsentieren, bzw.

nicht mehr so „mobilen“ Kulturbegeisterten einen Musiktheaterbesuch zu ermöglichen, hat

dieses Ensemble entstehen lassen.



Jetzt eine große Abhandlung über die „Zauberflöte“ zu schreiben und den Inhalt

wiederzugeben, hieße wohl „Eulen nach Athen“ zu tragen. Jeder ist den Figuren dieses

grandiosen Meisterwerkes, dem Vogelfänger Papageno, der Königin der Nacht,

der Prinzessin Pamina und wie sie Alle heißen, schon mindestens einmal begegnet.

Trotzdem verspreche ich einige Überraschungen, denn die

Kleine Oper BRAvissimo spielt eine selten aufgeführte Fassung, welche (eigentlich) Mozart ́s Favorit war, aber dem Theaterdirektor und Librettisten Schikaneder zu unspektakulär.

Man darf also gespannt sein!

Für Verpflegung ist gesorgt zwischen der Pause.



Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihren Besuch und den gemeinsamen Nachmittag hier im schönen Schloss Gleina.



Vorkasse: 20.00 €

Tageskasse: 24.00 €



Infos uns Voranmeldung bei Thomas Lampe unter 0152 08532715