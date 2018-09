Gleina : Schloss Gleina |

Oktoberführungen



Am 3.10.2018 und am 13.10.2018 jeweils 14 Uhr finden im Schloss Gleina in Oktober Führungen statt.

Erfahren Sie mehr von dem Schloss von der Vergangenheit bis zu der heutigen Nutzung.

Es wird um Anmeldung gebeten bei Thomas Lampe unter Nummer 0152 08532715