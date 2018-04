Gleina : Schloss Gleina |

Der Lindenbaum



„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ich träume in sei8nen Schatten …“



Am Samstag, den 26.5.2018 findet 16 Uhr im Schloss Gleina ein Vortrag statt.



Ötzi, Wikinger, Reeperbahn und Linden?

Was verbindet das Thema?

Was wurde Früher und was wird Heute von Linden verwendet?

Welchen historischen und aktuellen Nutzen sowie welche Bedeutung hatten und haben Linden?

Eine Präsentation mit einprägsamen Informationen, anschaulichen Beispielen in Bild und Ton sowie mit Materialen zum „Begreifen“ und „Verkosten“

Alt Bekanntes und Beliebtes, fast Vergessenes

Aber auch Neues aus Wissenschaft und Forschung



Eintritt frei – Um eine Spende für die Schlossrenovierung wird gebeten



Anmeldung und Infos über Thomas Lampe – Handy: 0152 08532 715

Einlass ab 15 Uhr zu Kaffee, Tee und Kuchen



Präsentation von und mit Gärtnermeister Klaus Popko, Heimatverein Branderoda e.V. ,

Naturschutzbund Deutschland – Regionalverband „Unteres Unstruttal“ e.V.

Veranstaltung der Schlossfreunde Gleina