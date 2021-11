Gladbeck : Rosenhügeler Adventsmarkt in abgespeckter Form auf dem Gelände der Petruskirche |

Am Samstag. 27. November. 2021 findet in der Zeit zwischen 14:00 und 18:00 Uhr in Gladbeck – Brauck an der Petruskirche, Vehrenbergstr. 84 in abgespeckter Form der Rosenhügeler Adventsmarkt statt. Die Besucher Erwartet neben Glühwein, Eierpunsch etc., Bratwurst, Champignons, Waffeln, Weihnachtsgebäck, Selbstgebasteltes, Weihnachtsdeko etc.



Für die Kleinen steht beim diesjährigen „kleinen“ Rosenhügeler Adventsmarkt wieder ein Märchenzelt bereit. Der Kinder- und Jugendtreff bietet für Kinder und Jugendliche eine Wichtelwerkstatt an.



2G-Bedingungen sind unbedingt einzuhalten. Bitte Identitäts- und Impfnachweis unaufgefordert an der Einlasskontrolle vorzeigen.



Die sogenannte 2G-Regel steht für “geimpft oder genesen”. Bei der 2G-Regel haben nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt zu bestimmten Innenräumen. Als Nachweis muss entweder ein gültiges Impfzertifikat oder Genesenenzertifikat vorgelegt werden.