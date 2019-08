Nach der Feier ist vor dem Kartslalom in Gifhorn

Gifhorn : AC Gifhorn |

Gute Vorsätze wurden auch umgesetzt

„Erster oder Letzter sollst du morgen werden“, sagte Sportleiter Olaf Tegeler auf der Jubiläumsfeier des Stadthäger Motor Clubs e.V. im ADAC am Abend zuvor zu Chris Rädke. Dessen Vater Jens ist da etwas kulanter und möchte seinen Sohn gern unter den Top Ten sehen. Und Chris hat sich dann beim Jugend-Kartslalom vom AC Gifhorn am Sonntag für den Mittelweg entschieden und wurde 6. der 31 Starter der K2. Auch Teamkollege Erik Tietz kam mit Platz 9 noch in das vordere Drittel. Da in vielen Familien an diesem Wochenende außer dem Vereinsjubiläum weitere Feiern festgesetzt waren, fuhren nur fünf SMC-Fahrer den schon drittletzten Lauf der Saison. Bennet Stahlhut (K1) erreichte Platz 10 von 16 Teilnehmern. Samantha Ann Brand (K3) wurde 13. von 16 und Jannik Stahlhut (K4) wurde 14. von 16 Fahrern.