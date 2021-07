Geduld wurde mit großartigen Ergebnissen belohnt

Gifhorn : AC Gifhorn |

Stadthäger Kartfahrer in Gifhorn ganz vorn dabei

Sehr viel Geduld mussten die Kinder und Eltern in Gifhorn beim Kartslalom aufbringen. Schon von Beginn der Veranstaltung sorgten technische Probleme immer wieder für Verzögerungen. Und wenn dann endlich die Ergebnislisten aushingen, kam es durch Fehler und Beschwerden wieder zu Änderungen und neuen Wartezeiten. Eine Situation, die sich kein Veranstalter wünscht, aber leider manchmal einfach passiert. Die vier jungen K1 Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC hätten bei einem recht kleinen Starterfeld von 16 Fahrern mittags wieder daheim sein können, aber es zog sich alles nach den Fahrrunden sehr in die Länge. Mit Platz vier war Marlo Leander Schulz wieder sehr gut vorn dabei und auf Platz sechs schaffte es Logan Brandts. Pokale gab es für alle jungen Stadthäger, auch Mads Rinne (Rang zehn) und Liam Zenker (13) konnten ihre Sammlung erweitern. Für den guten Platz von Marlo gab es natürlich einen größeren „Pott“ für die heimische Sammlung.Lange warteten dann schon die K2 Fahrer auf ihren Rennlauf. Doch ihre Geduld wurde besonders belohnt; gleich zwei Stadthäger konnten das Siegerpodest besteigen. Nevio Ilias Schulz wurde Zweiter, Marlon Harms stand auf der anderen Treppchenseite auf Platz drei. Auch Alexander Flieger (Rang 6) und Jamie Alexander Zenker (13) sorgten für strahlende Gesichter bei den Eltern, die natürlich alle sehr stolz auf ihre Kinder sind.Als einziger Stadthäger Starter kämpfte Erik Tietz im K3 Feld mit 28 weiteren Kindern um seine Platzierung. Mit guten Zeiten konnte er auf Platz elf fahren.Einige Wochen Pause sind nun angesagt, bevor es die letzten Rennen im Jugend Kartslalom gibt. Aber für den Stadthäger Verein stehen an den nächsten zwei Wochenenden noch drei beliebte Ferienspaß Kartslalom Aktionen in Stadthagen, Helpsen und Bad Nenndorf im Kalender.