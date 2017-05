Grandioses Meldeergebnis zur 105. Gießener Pfingst-Regatta

Gießen : Auf der Lahn |

Mehr als 2.100 Ruderinnen und Ruderer am Start - Sprint-Cup der Sparkasse, Großherzog-Achter und Lahnpokal sind Highlights der Regatta



Seit Mittwochnacht wissen die Verantwortlichen des Regatta-Vereins Gießen, dass die Gießener Pfingst-Regatta wieder ein Magnet für Ruderinnen und Ruderer aus dem gesamten Bundesgebiet ist. Überglücklich sind die Verantwortlichen um Stefan Laertz, Sebastian Meyer, Andrea Iber und Frank Beck über diese hervorragende Meldeergebnis.



Frank Beck kommentierte: "Wir haben einen enormen Zuwachs an Meldungen. Das erste Mal seit dem Jahr 2005 dass wir mehr als 2.100 Ruderinnen und Ruderer in Gießen haben. Das ist überwältigend und wird das zweitbeste Meldeergebnis in der Geschichte der Gießener Regatta!

Wir konnten viele Vierer und Achter-Mannschaften nach Gießen locken, sodass fast alle Wander- und Herausforderungspreis ausgetragen werden können. Die Gießener Pfingst-Regatta ist stark wie nie!"



Ohne die noch zu erwartenden Nachmeldungen werden bei der 105. Auflage der Gießener Pfingst-Regatta über 2.100 Aktive aus mehr als 90 Vereinen, aus ganz Deutschland und Spanien, in über 1.100 Booten starten. Mit 26 Stunden Ruderrennen sind die drei Tage fast schon zu knapp für die vielen Rennen und Ruderer.



Während die Samstags- und Sonntags-Rennen über die Distanz von 1.000 m, mit Start in Höhe des Marine-Vereins Gießen, finden montags die mit Spannung erwarteten Sprintrennen über 375 m statt.

Das Ziel der Lahn-Regattastrecke befindet sich wie üblich zwischen den Bootshäusern der Gießener RG 1877 und des Gießener RC Hassia 1906. Die Siegerehrungen erfolgen am GRG-Ufer.



Zu den Höhepunkten des Pfingst-Sonntag gehören die Rennen im Männer- und im Frauen-Achter um den „Sprint-Cup der Sparkasse Gießen“. Im Männer-Achter-Rennen hat unter anderem auch der Gießener Bundesliga-Achter gemeldet. Die Gießener Ruderer wollen die auswärtige Konkurrenz vor heimischem Publikum auf die Ränge verweisen und hoffen auf die Unterstützung vom Gießener Publikum.

Hochspannung ist also am Pfingst-Sonntag ab 14:00 Uhr garantiert.



Weiter Highlights am Sonntag sind die Rennen um den Lahn-Pokal im Männer Einer, den Großherzog-Preis im Männer Achter, sowie die verschiedenen Vierer-Entscheidungen.



Am Montag wird um 13:30 Uhr der Sprint-Cup der Sparkasse Gießen im Frauen-Doppelvierer und im Männer-Doppelvierer gestartet. Auch hier finden die Vorläufe direkt vor den Finals statt. Weitere Höhepunkte am Pfingst-Montag sind der Schwarz-Preis um Männer-Doppelvierer. Krönender Abschluss der Regatta um 17:27 Uhr ist der Männer-Achter um den Hessen-Preis.



Ein besonderes Highlight: zum Abschluss jedes Regattatages finden alle Männer-Achter Rennen statt.