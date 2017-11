FREIE WÄHLER zum Ärztemangel: Fertige Praxen anbieten

Die großen finanziellen Verpflichtungen eines Arztes bei einer Niederlassung fielen so gering aus. „Ob bei der Neueinrichtung oder der Übernahme einer Praxis: für einen Mediziner bedeutet dies zunächst immense Kosten. Nach unserem Modell fallen diese entsprechend gering aus und können beispielsweise durch die Gründung einer Gemeinschaftspraxis weiter reduziert werden“, betont Eroglu. Der ländliche Raum könne so für Allgemeinmediziner und Fachärzte wieder rasch an Attraktivität gewinnen.Um den Vorschlag der FREIE WÄHLER umsetzen zu können sei es wichtig, Gespräche zu führen. „Sicherlich werden wir mit unserem Vorschlag gegen den Ärztemangel an vielen Stellen offene Türen einrennen, trotzdem muss mit wichtigen Ansprechpartnern wie den Gesundheitsausschüssen von Stadt- und Kreisparlamenten, Vertretern der Krankenversicherungen und der kassenärztlichen Vereinigung um die Ausgestaltung diskutiert werden um zu einem konstruktiven Ergebnis für Ärzte und vor allem auch die Bevölkerung zu kommen“, so Engin Eroglu abschließend.