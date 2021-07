FREIE WÄHLER Hessen stellen Landesliste zur Bundestagswahl auf

So stellen sich auch die „Top 5“ der Listenkandidierenden dar. Auf Platz 1 der Landesliste ist Laura Schulz (Jahrgang 1994), Landesvorsitzende der Jungen FREIE WÄHLER und stellvertretende Vorsitzende der FREIE WÄHLER Hessen aus Obertshausen (Landkreis Offenbach). Platz 2 konnte Peter Klug (Jahrgang 1979), Alt-Bürgermeister von Laubach, jetzt wohnhaft in Flieden (Landkreis Fulda), für sich entscheiden. Auf Platz 3 ist die ehemalige Diplomatin und Ortsvorsitzende der FREIE WÄHLER Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg), Kira Hauser (Jahrgang 1976) gewählt worden. Diego Semmler (Jahrgang 1986), Unternehmensberater und stellvertretender Landesvorsitzer der Junge FREIE WÄHLER aus Laubach (Landkreis Gießen) kandidiert auf Platz 4 der Landesliste. Auf Platz 5 ist Bianka Rössler (Jahrgang 1977) aus Rüdesheim, Kapitänin mit eigener Flotte und Schatzmeisterin der FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Rheingau-Taunus, gewählt worden.Mit drei Frauen unter den ersten fünf Kandidierenden zeigen die FREIE WÄHLER Hessen einmal mehr Frauenpower. So setzen Laura Schulz, Kira Hauser und Bianka Rössler klare Schwerpunkte für ihren Wahlkampf. Schulz hat sich das Thema Bildung auf die Fahnen geschrieben und möchte die durch die Corona-Pandemie entstandenen Bildungslücken, meist durch die Schüler*innen unverschuldet durch wegen fehlendem Internetbreitbandausbau und fehlender technischen Ausrüstung, durch zusätzliche Unterrichtsstunden schließen. „Eine Generation Corona existiert bereits jetzt und benötigt Unterstützung, denn sie ist unsere Zukunft!“, so Laura Schulz.Auch Kira Hauser möchte sich für ein gutes und modernes Bildungssystem einsetzen. „Bildung ist der Schlüssel zum Wohlstand, besonders in unserem rohstoffarmen Land“, sagt Hauser. Kein Verständnis hat Kira Hauser dafür, dass einerseits Milliarden für die Rettung von Großkonzernen ausgegeben werden, andererseits es an einer zukunftsfähigen Ausstattung der Schulen mangelt. Wie Schulz sieht auch Hauser hinsichtlich der Corona-Pandemie zwingend Handlungsbedarf. Ihr Augenmerk richtet Kira Hauser auch auf die Wirtschaft, die in Deutschland ökologisch, nachhaltig und international wettbewerbsfähig sein soll: „Bei dem aktuellen Thema Wasserstoff sind wir FREIE WÄHLER von Anfang an aktiv dabei und können so helfen, Deutschlands Position als Marktführer mitzugestalten“, erklärt Hauser.Die Ökonomie liegt auch Bianka Rössler am Herzen. So will sich die Schiffseignerin für eine vernünftige Unternehmenspolitik einsetzen. Rössler möchte sich außerdem für eine Stärkung des Tourismus und des Heimatbewusstseins einsetzen: „Ich liebe meine Heimat. Heimat bedeutet für mich starke Standorttreue und das Engagement für die Bürger dieses Landes!“Platz 2 der Landesliste, Peter Klug, will sich in Berlin für Bürokratieabbau, das Vorantreiben der Digitalisierung und gegen eine Verschärfung des Waffenrechts einsetzen.Eine vollständige Übersicht über alle Listenkandidierende der FREIE WÄHLER Hessen finden sie auf unserer Webseite unter: https://www.freiewaehler-hessen.de/index.php?article_id=919