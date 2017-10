FREIE WÄHLER Hessen reflektierten Bundestagswahl

Engin Eroglu, Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Hessen, konnte den rund 30 Anwesenden berichten, dass die FREIE WÄHLER seit der Kommunalwahl 2016 Prozente und reale Wähler bei Wahlen hinzugewinnen und damit der Negativtrend der letzten Wahlen gebrochen sei. Eroglu: "Im bundesweiten Gesamtergebnis gingen die FREIE WÄHLER als stärkste Kleinstpartei hervor, ganz ohne mediale Aufmerksamkeit und ohne Großspenden, die von FREIE WÄHLER nicht angenommen werden." Dies zeige die Stärke der noch jungen Partei. „Hier in Hessen konnten wir 21 der 22 hessischen Wahlkreise mit Direktkandidaten besetzen. Das war ein harter Kampf, der sich aber für uns FREIE WÄHLER gelohnt hat“, betonte Eroglu. Insgesamt 48.000 Hessen hätten den FREIE WÄHLER den Auftrag erteilt für sie politisch aktiv zu sein.Mit Freude blickt Eroglu voraus auf die Gründung der nächsten Kreisvereinigung in Gießen: „Hier können wir den positiven Schwung aus der Bundestagswahl mitnehmen und die Gießener als 14. Kreisvereinigung bei uns begrüßen. Damit sind wir in der Hälfte der hessischen Landkreise vertreten.“Nach einem konstruktiven Austausch über den Verlauf des Wahlkampfs, an dem sich die Kandidaten rege beteiligten, wagte Engin Eroglu noch einen Ausblick auf die Landtagswahl 2018. „Auch für die Landtagswahl muss unser Anspruch sein, alle 55 Wahlkreise zu besetzen. Nur so kommen wir mit den Menschen vor Ort ins Gespräch“, konstatierte der Landesvorsitzende. Im Wahlkampf werde entscheidend sein, Antworten auf die drängendsten Probleme der Bürgerinnen und Bürger zu liefern. „Mit positivem Schwung streben wir jetzt in die Landtagswahl“, so Eroglu abschließend.Einen Videobericht von der Veranstaltung können Sie sich hier ansehen: http://youtu.be/JbvshXGJ-OE