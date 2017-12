Die V-Partei³ lädt zum Stammtisch ein

Am Donnerstag, den 25.Januar 2018 lädt die V-Partei³ Mitglieder und Interessierte zum ersten Stammtisch in Gießen ein, um ihren Mitgliedern und allen Interessierten aus der Region mit dieser Veranstaltung ein ungezwungenes Kennenlernen zu ermöglichen.



Ab 18 Uhr im Vollwert – S, Frankfurter Str. 25 gibt es interessante Gespräche für Menschen die an eine nötige Veränderung in der Gesellschaft und der Politik glauben, sich austauschen und aktiv mitgestalten möchten. Das Vegan S ist ein veganes Vollwert-Restaurant.



Die "V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vielfalt und Verantwortung wurde 2016 am Rande einer veganen Messe in München gegründet. „Wir lieben das Leben“ ist das Motto, die Inhalte richten sich ganzheitlich an diesem Leitsatz aus.



Die Partei, die bereits zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen antrat, sieht sich als Sprachrohr der fleischlos lebenden Menschen sowie jener Bürgerinnen und Bürger, die sich der "Auswirkungen von Wachstum, Konsum und Essverhalten" bewusst sind und daher gesellschaftliche und politische Veränderungen anstreben.



Das politische Konzept der Partei stellt "Fragen der Nachhaltigkeit, des Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenwachsens" in den Mittelpunkt. Die Kernforderungen beziehen sich vor allem auf die Verbesserung des Verbraucher-, Klima- und Tierschutzes. Die Partei möchte sich durch eine kompromisslose Haltung von anderen ökologischen Parteien abgrenzen.



Die Hauptzielgruppe der V-Partei³ sind Bürgerinnen und Bürger, die mit Weitsicht die globalen Zusammenhänge und Auswirkungen des Wachstums, Konsums und Essverhaltens verstehen und in diesem Bereich auch wirksame Veränderungen in Gesellschaft und Politik erleben und zu Verbesserungen beitragen möchten.