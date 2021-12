Kommentar von Gotthilf Eilig vk.com/Ego Problem Zombie Tv youtube.de zu bewusst.tv Conradinterview mit Ulm aus GI

(Anmerkung: Dieser Marco Ulm leidet dermaßen offensichtlich an paranoider Schizophrenie, dass er rechtlich gesehen höchstens eingeschränkt „schuldfähig“ sein kann, jegliche Rechtsmittel gegen ihn z.B. wegen Sachbeschädigung Briefkästen?, können daher vor allem keine besondere Veränderung bewirken, außer eben durch Zwangstherapie. Also kann nur medikamentös gebessert werden oder gar nicht.)

Ich konnte mir das verstrahlte Video nicht ganz ansehen. Ein bewusster oder unbewusster Scharlatan gibt einem Schizophrenie Betroffenen eine Bühne, so dass andere von paranoider Schizophrenie Betroffene noch eine Bestärkung darin bekommen, sich weiterhin gegen eine dringend nötige medikamentöse Therapie zu sperren. Völlig unmoralisches Schauspiel. Kann sein, dass das vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt ist, aber dann sollte man sich damit nicht weiter inhaltlich befassen. Es ist nur symptomatisch.

Dann hab ich mir noch die Tweets von Karla D, die ich vorher auf Twitter nicht gefunden hatte, angeschaut, und kann nur noch mal sagen: Es ist schade, dass du nicht auch etwas in der Art machst, du könntest das wahrscheinlich sehr gut, bisschen Impfkritik, bisschen Einwanderungskritik, ordentlich über Tagespolitik herziehen, da kann man mit Aufmerksamkeit und Unterstützung rechnen...

Schreib dir morgen noch was zu Bürokratie Technik, was ich nachgelesen hab...

