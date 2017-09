FLOHMARKT in Gießen West am real (Di. Feiertag)

FLOHMARKT am Feiertag Dienstag 03.10. von 8-15 Uhr am EKZ Westoria (real,-SB / Saturn) in Gießen West. JEDER kann mitmachen Platzvergabe von 6-8 uhr.

Teilweise überdacht ! ! !



Alle Infos auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag von 8-14 Uhr Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar überdacht und beleuchtet