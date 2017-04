Bilder aus der Übungsstunde im Schwimmbad - Die Siegerbilder im Fotowettbewerb des des DLRG-Bezirk Gießen-Wetterau-Vogelsberg 2016

Insgesamt 13 Bilder aus fünf (Butzbach, Gießen, Lich, Lollar und Nidda) der 19 Gliederungen im heimischen DLRG Bezirk waren im Wettbewerb vertreten.Anlässlich der heutigen Bezirkstagung in Lollar wurden nun die Siegerbilder im Wettbewerb prämiert. Aus den Händen des DLRG-Bezirksleiters Claus Protzer konnte die jeweilige Gliederung für die Plätze 1-3 einen Geldpreis entgegennehmen. Alle weiteren teilnehmenden DLRG Gliederungen erhielten als Belohnung eine große Packung einer bekannten Schokoladenmarke. Das Siegerbild kam in diesem Jahr von der DLRG Ortsgruppe Nidda, deren Foto mit großen Abstand (177 Stimmen oder 23,20 % aller Stimmen) den ersten Platz belegt. Platz zwei ging an ein Foto der DLRG Ortsgruppe Lich, das 119 Stimmen erzielte, den dritten Platz belegt die DLRG Ortsgruppe Lollar, deren Foto 68 Stimmen bekam.Ausgewählt worden waren die Siegerbilder durch zwei kompetente Jurys, den Besuchern der Übungsabende der DLRG Ortsgruppen Friedberg-Bad Nauheim und Heuchelheim. Mitte März präsentierten der Bezirksbeauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit (Oeka) Dieter Schulz, sein Stellvertreter Christian Momberger sowie das Mitglied des Redaktionsteams im DLRG-Bezirk Christel Klös und der 2. Vorsitzende der DLRG Friedberg-Bad Nauheim Heinz Arnold die Bilder im Foyer des Usa-Wellenbades. Eine Woche später waren dann Christian Momberger und der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Ortsgruppe Heuchelheim Martin Henkelmann mit den Bildern im Hallenbad Biebertal. Bei beiden Terminen hatten die jeweiligen Trainingsteilnehmer und deren Eltern sowie die Ausbilder die Möglichkeit, ihre drei Favoriten unter den 13 Wettbewerbsbildern auf vorbereitete Stimmzettel zu schreiben. Als Dankeschön gab es eine kleine Belohnung. Insgesamt kamen so an beiden Abenden 256 Stimmzettel mit 763 Stimmen zusammen.In der Ausschreibung für den Wettbewerb war festgelegt worden, dass jede DLRG-Gliederung bis zu fünf Bilder aus der Übungsstunde im Schwimmbad beim Bezirksbeauftragten Dieter Schulz einreichen durfte. Auf allen Bildern musste die Wort- und/oder Bildmarke der DLRG zu sehen sein - was, wie sich herausstellte, gar nicht so einfach zu erfüllen war. Ebenso durfte nicht eindeutig zu erkennen sein, von welcher Gliederung das Bild stammt.Die nachfolgende Fotostrecke zeigt alle Wettbewerbsbilder in der Reihenfolge ihrer Platzierung - beginnend mit Platz eins. Genannt sind in der Bildunterschrift der errungene Platz, der Bildtitel und die erreichte Stimmenzahl, in der Quellenangabe über dem Foto findet man die DLRG-Gliederung, welche das Foto eingereicht hat. Wegen gleicher Stimmenzahl sind einzelne Plätze mehrfach belegt.