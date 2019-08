Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung über die Giesener Berge in den Auenwald der Innerste

Wir treffen uns auf der Ostseite der Innerste und wandern auf der Westseite, sind also auf eine Brücke für den Hinweg und eine zweite für den Rückweg angewiesen. Zwischen den Überquerungen des Flusses erwartet uns zunächst eine Landschaft, wie sie Ortsunkundige hier nicht erwarten. Aber lassen wir uns überraschen.Weiter geht es dann über den Mastberg ins Land der Biber, den Auenwald der Innerste zwischen Hildesheim und Giesen. Erleben wir hier ein Stück Natur, wie man sie nur noch selten findet. Wir folgen der Innerste ein gutes Stück flussabwärts und schlagen dann den Weg Richtung Abschlusseinkehr ein. Unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: Die ca. 13 km lange Wegstrecke führt uns zum Teil über befestigte Wege, über weite Abschnitte aber über sandige Wiesenwege und gegebenenfalls auch feuchte Waldpfade. Trotz moderater An- und Abstiege sind in Summe ca. 400 Höhenmeter zu bewältigen.Sie sind im zweiten oder dritten Lebensabschnitt angekommen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z