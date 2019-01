Sehr geehrte Freunde des Freundeskreis Senioren 50+,



„Büchertausch und Klönen bei Kaffee und Keksen“ zum Jahresauftakt 2019, ist das Motte beim 1. Treffen des Freundeskreis Senioren 50+ am Mittwoch den 23.01. um 15.00 Uhr im Amtsrichter in Gieboldehausen.



Wir wollen mit viel Schwung ist Neue Jahr gehen und auch über die Reiseaktivitäten 2019 sprechen.



Kaffee und Reisegäste sind jeder Zeit willkommen. Wir freuen uns wenn unser Bus immer voll wird.



Auch kann sich jeder interessierte zum 42. Senioren Mittagstisch (gefüllter Spanferkel-Rollbraten) am 17.03. um 12.00 Uhr im Amtsricher anmelden. Nachmeldungen bis zum 10.03. können telefonisch unter 0152 5319 5310 erfolgen. MfG Theodor Sommer