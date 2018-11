Gessertshausen : Kapelle St. Leonhard |

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Weihnachtskonzert

am 4. Adventssonntag - 23.12.2018 um 17:30 Uhr

in die Kapelle St. Leonhard im Herzen von Gessertshausen.



So nah vor dem Christfest ist es Zeit für traditionelle & moderne Weihnachtslieder - genießen Sie deshalb mit uns eine stimmungsvolle Stunde am Abend des 4. Advent.



Im Anschluss an das Konzert bieten wir Ihnen selbstgemachten Punsch & Glühwein & Lebkuchen am knisternden Lagerfeuer.



Wir freuen uns sehr auf Ihr zahlreiches Erscheinen !



Ihr Ensemble GesDur