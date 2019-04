Aufruf: Für die dezentrale Energiewende- gegen Südlink!

Zu einer Groß-Demo treffen sich Vertreter*innen von Bürgerinitiativen aus Thüringen, Hessen, Bayern, Niedersachsen an der Landesgrenze Thüringen/Hessen

am Ostermontag – 22. April – 14:00

in Lauchröden (Thüringen, Wartburgkreis) unterhalb der Brandenburg.

Aus Niedersachsen beteiligen sich dort Menschen aus örtlichen Bürgerinitiativen entlang der favorisierten Westtrasse, aber auch der z.Z. zurückgestellten Osttrasse. Niedersachsen ist mit 45% das am meisten betroffene Bundesland, hat aber nur Nachteile, denn die sogenannte Stromautobahn ist eine reine Punkt zu Punktverbindung und passt nicht in unser vernetztes Stromsystem. Auch überschüssige Offshore-Windenergie kann im Norden gebraucht und mit Power-to-gas-Anlagen in Wasserstoff umgewandelt werden. Dies erlaubt die Speicherung in Gaskavernen und nach Methanisierung auch den Transport im vorhandenen Gasnetz und die örtliche Rückverstromung z.B. in Wärmekraft gekoppelten Anlagen.Aus Isernhagen begründet der Vertreter des Umweltschutzverein Siegfried Lemke, zugleich Sprecher im Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Südlink seine Teilnahme:Aber für die dezentrale Energiewende brauchen wir keine HGÜ-Stromautobahnen wie Südlink, sondern Speicher! Leider überlässt man den Stromnetzbetreibern die Energiepolitik. Diese stellen den Bedarf fest, planen, bauen und kassieren. Wir brauchen eine unabhängige Energienetzplanung, die sich an dezentralen Strukturen mit optimaler Bürger*innen-Beteiligung orientiert.“Dipl. Ing. Siegfried Lemkeund