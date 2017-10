U14-Volleyballerinnen bei der Qualifikationsrunde

Im ersten Spiel ging es gegen Donauwörth. Den ersten Satz verloren die TSVlerinnen um ihre Trainerin Julia Wiedemann noch schnell und deutlich. Im zweiten Satz dagegen kamen die Mädels bereits besser ins Spiel und lagen sogar lange Zeit in Führung. Am Ende drehte Donauwörth den Punktestand und entschied den Satz knapp für sich. Donauwörth gewann mit 2:0.Danach stand Königsbrunn auf dem Programm. Die Gegnerinnen waren deutlich stärker wie Gersthofen. Trotz einzelner schöner Spielzüge verlor Gersthofen beide Sätze zum 0:2.Obwohl die Gersthofer Mädels beide Spiele mit 0:2 verloren, zeigten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine gute Leistung und waren zufrieden. Die U14 startet in der Bezirksklasse.