TSV Gersthofen mit dem längeren Atem

Nach einer gut zweimonatigen coronabedingten Saisonunterbrechung stand für die Volleyballspielerinnen des TSV Gersthofen am Samstag, den 19. Februar, wieder ein Spieltag vor heimischer Kulisse an. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Spieltagen mit drei Mannschaften, fand dieses Mal nur das Spiel gegen den FC Affing statt, nachdem der SV Gosheim seine Mannschaft für diese Saison abgemeldet hat. Hier konnten die Gersthoferinnen einen spannenden, aber verdienten 3:2 Sieg einfahren.Die Gersthofer Damen I startete holprig mit vielen Eigenfehlern in den ersten Satz. Zwischendurch konnten sie sich allerdings mit klugen Spielzügen absetzen bis wieder die Nervosität überhandnahm. Auch zwei Spielerwechsel bei Gersthofen konnten die nötige Ruhe nicht wieder bringen und so gaben sie schlussendlich den ersten Satz knapp an ihre Gegnerinnen ab (22:25).Auch zu Beginn des zweiten Satzes konnte der TSV sein Potential nicht ausnützen. Viele Eigenfehler, aber auch starke Aufschläge von Affing führten erneut zu einem Rückstand von 1:9. Diesen Rückstand konnten die Gersthoferinnen im ganzen zweiten Satz nicht mehr aufholen und verloren auch diesen mit 19:25. Allerdings gewannen die TSV-lerinnen nach und nach ihr Selbstvertrauen zurück und zeigten schon in den letzten Spielzügen, dass mehr in ihnen steckt, als sie bisher gezeigt hatten.Nun kam es darauf an. Jetzt durften sie sich nicht mehr allzu viele Fehler leisten, da sonst die Siegermannschaft des Spiels festgestanden hätte. Sabine Häubl startete daher in den dritten Satz mit einigen Personal- und Positionswechseln. Diese zeigten Wirkung. Auch wenn es weiterhin ein umkämpfter Satz war, ließen sich die Gersthoferinnen nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen und punkteten mit starken Angriffen und einer guten Abwehrreaktion. So konnten sie den dritten Satz gewinnen (25:21).Inzwischen war der Knoten geplatzt. Auch im vierten Satz zeigten die Spielerinnen des TSV Gersthofen ihre Stärken und setzten ihre Gegnerinnen unter Druck. Mit gut platzierten Aufschlägen entschieden sie den vierten Satz klar für sich (25:16).Im Tiebreak ließ der TSV dann nichts mehr anbrennen und gewann diesen mit 15:9 und somit das Spiel mit 3:2.TSV Gersthofen: Back, Denk, Frank, Hirsch, Kharimanovic, Monzert, Schenk,Wiedemann J., Wiedemann S., Yenmis