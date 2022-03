Trotz starken Kampfs keine Punkte - TSV Gersthofen - Volleyball - Damen 2

Im ersten Spiel des Tages gewann die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen gegen den Gastgeber TV Mering, überlegen mit 3:1.Im zweiten Spiel mussten sich nun die Gersthoferinnen gegen die Damen 2 des TV Merings beweisen. Im ersten Satz starteten die motivierten Gertshoferinnen zielführend. Bis zum Schluss blieb es spannend, wobei der Gegner dann mit einem starken Aufschlag 23:25 knapp gewannen. Auch im zweiten Satz war der Punktestand bis kurz vor dem Schluss relativ ausgeglichen, jedoch konnten die Damen aus Mering sich etwas absetzen und entschieden auch diesen Satz für sich (22:25). Der dritte Satz verlief ähnlich und war trotz großer Bemühung und guter Stimmung mit 20:25 verloren. (0:3)Gegen den letzten Gegner, den TSV Schwabmünchen, hatte die gersthofer Damen 2 bereits am letzten Spieltag in Gersthofen verloren und hatten nun die Hoffnung, vielleicht diesmal mit einem gewonnenen Satz oder vielleicht sogar einem gewonnenen Spiel aus der Begegnung zu gehen. Der erste Satz startete vielversprechend, die gersthofer Mädels lagen sogar einige Zeit punktemäßig vorne. Gegen Ende jedoch konnte die schwabmünchner Mannschaft mit einem knappen 19:25 den Satz für sich entscheiden. Der zweite Satz begann zunächst, wie der erste ausgeglichen, wobei die Damen 2 aus Schwabmünchen sich auch in diesem Satz mit druckvollen Angaben absetzen konnten (13:25). Die schwindende Motivation machte sich dann bei den Gersthoferinnen bemerkbar, und daraufhin ging auch der dritte Satz (15:25) und damit das letzte Spiel dieses Spieltages an die Schwabmünchner Volleyballerinnen. (0:3)Trotz zwei verlorenen Spielen blickt die Mannschaft mit großer Vorfreude und neuer Kraft auf den nächsten Spieltag, der am 09.04.2022 stattfindet und bei dem sie sich gegen den SC Altenmünster II und den TSV Haunstetten III neu beweisen können.TSV Gersthofen: Eberle, Frank, Friedel, Hosseini, Link, Schuster, Sedlmeier, Tripp, Wetsch, Wöhrer.