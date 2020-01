Tabellenplatz gesichert

Zu Beginn spielten die Mädels gegen den Tabellenführenden, dem VSC Donauwörth. Wie bereits in der Vorrunde auch, konnten die Gersthoferinnen keinen Druck auf den Gegner ausüben und ließen sich schnell verunsichern. Beide Sätze gingen schnell verloren (3:25, 12:25).Die aufgesparten Kräfte konnten die Mädels im zweiten Spiel gegen den FC Kleinaitingen gut gebrauchen. Hier ging es um wichtige Punkte zum Erhalt des dritten Tabellenplatzes. Mit hoher Konzentration und großem Ehrgeiz gelang es den Volleyballerinnen beide Sätze für sich zu entscheiden (25:22, 25:13).So geht für die Volleyball U14 eine erfolgreiche Saison, noch nicht ganz zu Ende. Aufgrund einer Absage bei den Schwäbischen Meisterschaften, rücken die Gersthofer Mädels laut Tabelle nach und dürfen sich am kommenden Sonntag, 26.01.2020, in Donauwörth nochmal beweisen.TSV Gersthofen: Foitzik, Friedel, Kastl, Lukic, Mozgovenko, Romano, Schenberg und Wöhrer