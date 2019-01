Spitzensport und Engagement in Gersthofen

Bei Neujahrsempfang des TSV wird einmal mehr die gesellschaftliche Bedeutung des Sportvereins für die Stadt deutlich

„Pflege der Gemeinschaft“ – unter dieses Motto stellte Erster Präsident Hinricht Habenicht den diesjährigen Neujahrsempfang des TSV Gersthofen. Mit dem Einzug des Spielmannszuges in die TSV-Turnhalle begann am 11. Januar wieder traditionell das neue Jahr für den TSV – ein besonderes Jahr, denn 2019 kann der Sportverein sein 110-jähriges Bestehen feiern. 110 Jahre, in denen eben diese Pflege der Gemeinschaft nie zu kurz kam und die eindrucksvoll die wichtige Funktion des Ehrenamtes für die Stadtgesellschaft herausstellen. „110 Jahre sind keine Selbstverständlichkeit, 110 Jahre stehen für eine Erfolgsgeschichte, geschrieben von Ehrenamtlichen. Dem Verein ist es immer wieder gelungen, Menschen zu begeistern, die sich ehrenamtlich engagieren“, so Landrat Martin Sailer in seiner Ansprache auf dem Neujahrsempfang. Bürgermeister Michael Wörle betonte daneben auch die Erziehungsfunktion des Vereins für junge Sportler. Denn wer bis zu acht Mal die Woche trainiere, sagte Wörle, der sehe seine Trainer öfter als die Eltern und die Begleitung durch den TSV in einer prägenden Phase sei eine wichtige Aufgabe und mit ein Grund, dass der Verein schon so lange besteht. Gerade vor dem Hintergrund der Zeitgeschehnisse der letzten 110 Jahre sei es bemerkenswert, dass der Verein sich halten konnte, meinte Hinrich Habenicht. In der heutigen Zeit steht der TSV entgegen den aktuellen Entwicklungen, in Zuge deren sich mehr und mehr Vereine im Umland auflösen müssen, da es schwierig ist, genügend Menschen zu finden, die sich engagieren. Denn mit knapp 4000 Mitgliedern, davon 2500 Jugendliche, 336 Senioren und 320 Übungsleiter, ist der TSV der stärkste Verein im Landkreis.„Der TSV steht für die Förderung des Breiten- und des Leistungssportes, für innovative Ideen, ein zukunftsorientiertes Angebot und die Pflege der Gemeinschaft. Und die heutigen Ehrungen tragen Zeugnis davon“, so Habenicht.Die Ehrungen standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Dabei verlieh die Stadt wieder Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold an Sportler und Trainer des TSV, die 2018 besondere Erfolge erringen konnten. In den drei Kategorien konnten insgesamt 45 Aktive, die mindestens einen Schwäbischen Meistertitel errungen hatten, geehrt werden.Den Höhepunkt stellte die Ernennung der Sportler des Jahres dar, die vorab vom Vereinsrat gewählt wurden. Die Auszeichnung zur „Mannschaft des Jahres“ erhielt das Volleyballteam Damen III unter den Trainerinnen Sabine Häubl und Barbara Gistel, die als ungeschlagener Meister den Aufstieg in die Kreisliga schafften. Ein Teil der Gruppe spielt mittlerweile als Damen I in der Bezirksliga mit.Als „unschlagbar“ bezeichnete Moderatorin und dritte Präsidentin, Sonja Kahl, auch den „Sportler des Jahres“: Jakob Kraus gelang als Deutscher Meister im Boccia Einzel und als Deutscher Meister mit Markus und Herrmann Schwab in der Mannschaft ein doppelter nationaler Erfolg.Deutschlandweit einen Namen machte sich auch die „Sportlerin des Jahres“ aus der Abteilung Leichtathletik. Zweimal wurde die 17-jährige Luisa Tremel bereits in den C-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbands berufen, einmal im Siebenkampf und einmal im Hochsprung. Bei den Deutschen Meisterschaften im Siebenkampf landete die junge Sportlerin auf dem dritten Platz. Und auch im Hochsprung kann sie Erfolge verbuchen: so konnte sie ihre persönliche Bestleistung von übersprungenen 1,76 Metern auf 1,80 Meter verbessern. Damit erbrachte Luisa Tremel in ihrer Altersklasse die zweitbeste Leistung in ganz Deutschland, wie Bürgermeister Wörle bewundernd bemerkte und das enorme Potential der Sportlerin herausstellte. In diesem Zuge machte Wörle auch den Stadtrat-Beschluss bekannt, Luisa in die Spitzensportförderung der Stadt Gersthofen aufzunehmen und ihre Karriere mit 3000 Euro zu unterstützen. Hinricht Habenicht äußerte dazu die Hoffnung: „Vielleicht sehen wir Luisa mal bei den Olympischen Spielen“ – ein besonderer Ansporn im Jubiläumsjahr und eine gute Aussicht auf 110 weitere Jahre TSV Gersthofen.