Spannend geht es weiter! Die Volleyballerinnen des TSV Gersthofen zu Gast in Horgau

Im ersten Spiel trat der TSV Gersthofen gegen den Gastgeber an. Im ersten Satz waren beide Mannschaften bei wechselnder Führung gleich auf. Erst zum Ende des Satzes konnten sich die Gersthoferinnen absetzen und den Satz mit 25:20 für sich entscheiden. Den Beginn des zweiten Satzes verschliefen die Mädels aus Gersthofen und gerieten direkt in einen 0:6 Rückstand. Durch eine Aufschlagserie von Stefanie Wiedemann holte der TSV den Rückstand jedoch wieder auf und ging in Führung. Diesen Auftrieb ließen sich die Gersthoferinnen nicht nehmen und entschieden den Satz mit einem deutlichen Vorsprung für sich (25:14). Im dritten Satz waren die Mädels des TSV wieder zu passiv, sodass das Ergebnis zunächst offenstand. In der Mitte des Satzes zogen die Gersthoferinnen allerdings an und konnten sich schrittweise von den Auerbacherinnen absetzen. Letztlich erkämpfte Gersthofen sich den Satz (25:18), das Spiel (3:0) und somit die ersten drei Punkte des Spieltages.Nach einer Schiedsrichterpause traten die Gersthoferinnen gegen die junge Mannschaft aus Aichach an. Nach einem nervösen Start in den Satz setzten sich die Mädels aus Gersthofen klar ab und gewannen bestimmend mit 25:13. Im nächsten Satz passten sich die Gersthoferinnen zum Leid aller Zuschauer an das Niveau der Gegnerinnen an. Die Mädels brachten keinen Druck mehr hinter die Angriffe und machten viele Eigenfehler. Trotzdem behielt der TSV die Oberhand und sicherten sich den Satz mit 25:20. Im darauffolgenden Satz mischte Trainerin Sabine Häubl ihre Mannschaft neu. Und bis zur Mitte der Partie schien es auch als könne dieser neue Mix den Satz locker für sich entscheiden. Jedoch häuften sich auch hier wieder die Eigenfehler und Punkte wurden liegengelassen, sodass die Aichacherinnen kurz vor Satzende in Führung gingen. Nachdem eine Auszeit seitens Gersthofen wirkungslos blieb, musste ein zweifacher Spielerwechsel her. Dieser schien die Lösung, denn die Mädels aus Gersthofen konnten so noch ganz knapp die letzten Punkte (26:24) zum Sieg sichern (3:0). Der zweite Spieltag der Volleyballerinnen des TSV blieb somit ohne Satzverlust.Die nächsten Partien der Damen aus Gersthofen finden am 20.11.2021 in Aichach statt. Mal sehen, wie nervenaufreibend das Rückspiel gegen Aichach und das Spiele gegen den SF Gosheim werden.TSV Gersthofen: Denk, Frank, Kahrimanovic, Lüttringhaus, Monzert, Schenk, Wiedemann J., Wiedemann S., Yenmis.