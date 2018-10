Skikurs- und Schneeschuh-Angebot Saison 2019 der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen!

Gersthofen : Festplatz |

Einige haben es sicher bereits sehnsüchtig erwartet: Das Programm für die Saison 2019 der Skischule Gersthofen steht nun!

Wie bereits im letzten Jahr sollen neben drei Samstagen auch diesmal ein Sonntag mit einbezogen werden. Denn die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass ein Doppelwochenende den Lernerfolg deutlich erhöht.Somit ergeben sich die vier TermineAls Ziele sind am ersten und letzten Tag Berwang geplant, am zweiten und dritten Tag Ehrwald.Bei densoll mit den bereits in den letzten Jahren verwendeten Bezeichnungen für die Könnensklassen (Pinguin-, Robben-, Eisbär- und Polarfuchsgruppe) eine bessere Bindung an das Angebot geschaffen werden.Das beliebtewird diesmal an zwei Terminen angeboten (12.01.2019 und 19.01.2019 mit jeweils maximal acht Teilnehmern). Auch der-Kurs wird wieder angeboten, und zwar am 12.01.2019.Neben den Skikursen werden natürlich auch wieder dieund das Angebotangeboten. Auchkönnen sich wieder bequem in ein Skigebiet fahren lassen.Auch den Mittagsservice gibt es wieder, bei dem an den Bussen jeweils ein kleines warmes Essen und Getränke angeboten werden. Zudem sind die Busse in der Mittagspause offen und geheizt, so dass man sich dort aufwärmen und ausruhen kann.Die übrigen bewährten Modalitäten, die ja zum großen Erfolg des Angebots beigetragen haben, wurden im Großen und Ganzen beibehalten.Die Anmeldung für den Skikurs erfolgt wie im letzten Jahren wieder bequem von zuhause aus per Online-Anmeldung (Zugriff über http://alpin.tsv-gersthofen.de ). Der Beginn der Online-Anmeldung ist der 10.11.2018.Ferner kann man sich auf der Skibörse am 10.11.2017 und auf dem Basar der Vereine am 25.11.2018 von 13 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz direkt anmelden (wahlfrei mit Barzahlung oder gegen spätere Überweisung).Für Schneeschuhwanderer, Skitouren, Teilnehmer am Angebot "Gemeinsames Fahren" und Freifahrer im Bus kann man sich auch noch bis zwei Tage von den Fahrterminen online anmelden. Dies allerdings nur dann, wenn noch Plätze verfügbar sind.Wichtig: An den eigentlichen Skikursangeboten können nur Mitglieder des TSV Gersthofen teilnehmen (dies gilt nicht für Schneeschuhwanderungen, Gemeinsames Fahren und die Freifahrer)! Teilnehmer an den Schneeschuhwanderungen und dem Angebot "Gemeinsames Fahren", die nicht im Verein sind, müssen jedoch noch vier Euro zusätzliche Versicherungsgebühr zahlen.Wer sich näher informieren will, findet auf der Homepage unter http://alpin.tsv-gersthofen.de die Ausschreibung.