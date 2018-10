Silvesterlauf 2018: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Organisatoren des Gersthofer Silvesterlaufs stecken schon mitten in der Planung des 52. Laufs. Nach einigen Treffen blickt das Team um Hinrich Habenicht dem sportlichen Jahresabschluss entspannt entgegen.

„Viele Helfer vom vergangenen Jahr haben die Begeisterung der Teilnehmer gespürt und helfen daher gerne wieder. Auch bei den altgedienten Hasen aus der Abteilung Leichtathletik habe ich gemerkt, dass der Lauf eben eine Herzensangelegenheit ist.“

Mit Freunden sporttreiben, andere Teilnehmer anfeuern und sich mit Tee aufwärmen: Für viele Sportbegeisterte in und um Gersthofen ist der Silvesterlauf die perfekte Gelegenheit, um das Jahr ausklingen zu lassen. Auch für Hinrich Habenicht. Im vergangenen Jahr ging dem Präsidenten des TSV Gersthofen am 31. Dezember ordentlich die Pumpe, allerdings nicht wegen der sportlichen Anstrengung. Er organisierte den Silvesterlauf zum ersten Mal federführend. „Ich hatte gehöriges Herzklopfen“, gibt er zu. Am Ende umsonst. Der 51. Silvesterlauf war ein Erfolg, wie schon die 50 Veranstaltungen davor. Jetzt geht es in die nächste Runde.Der 52. Silvesterlauf findet an einem Montag statt und stellt daher die Organisatoren um Habenicht vor einige Herausforderungen, schließlich müssen etwa Straßen gesperrt und die Müllabfuhr auf einen anderen Tag verlegt werden. Nichts, was dem Team Sorgen bereitet. „Wir haben schon einige Treffen hinter uns und liegen gut im Zeitplan“, sagt Habenicht. Das Team hinter ihm sind vor allem Marita Rau aus der Geschäftsstelle des TSV und einige Helfer der Abteilung Leichtathletik. Helga Taryne zum Beispiel, die sich um die Koordination der Helfer für die Anmeldung kümmert. Sie sagt: „Die Zusammenarbeit mit dem Hauptverein läuft gut. Für die Abteilung Leichtathletik war es ein Glücksfall, dass Hinrich die Leitung des Laufs übernommen hat, da sonst keiner mehr stattgefunden hätte.“Über 100 Laufbegeisterte haben sich schon jetzt für den sportlichen Jahresabschluss angemeldet – genau wie zahlreiche Helfer. Das freut Habenicht besonders.So sind beispielsweise auch die früheren Organisatoren Andreas Stahl und Willi Eßt wieder dabei und kümmern sich um die Zeitmessung. Aus kleineren Fehlern haben die Organisatoren gelernt. Zum Beispiel soll es bei der Teeausgabe nach dem Lauf schneller gehen und die Moderation besser zu hören sein.Auch wenn Habnicht selbst nicht die Sportschuhe schnüren kann, freut er sich schon sehr auf die Veranstaltung. „Der Silvesterlauf ist eine sportliche Herausforderung und ein Treffen von Jung und Alt. Für dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit lohnt sich der Aufwand.“ Und vielleicht klappt die Organisation beim 53. Lauf dann schon so reibungslos, dass er sich für eine Stunde ausklinken und mitwalken kann.Mehr Informationen und Anmeldung online:  silvesterlauf-gersthofen.de