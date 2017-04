Samir Bobovic führt Handballabteilung

Hinter der Jugend der Handballabteilung liegt eine aufregende und erfolgreiche Saison 120 Jugendspiele bestritten unsere Mannschaften von der E-Jugend bis zu der männlichen B-Jugend in der Saison 2016/2017. Auswärtsfahren und Heimspiele, 120 mal Aufwärmen, niemals aufgeben, 120 mal Spaß am Handball spielen. Das stellt für die Abteilung eine herausragende Leistung dar. Doch auch die zahlreichen Trainer, die manchmal mehr guter Geist als Trainer sein müssen, Tränen trocknen und Mut für Neues geben, haben unsere Hochachtung verdient. All das ist uns in dieser Saison hervorragend gelungen. In gleich drei Altersklassen konnten wir uns, von der Bezirksliga bis zur Bezirksoberliga den Meistertitel sichern. Vor allem der Zusammenhalt, auch zwischen Mädchen und Jungen im gleichen Alter in unserer Abteilung, sehen wir als sehr wertschätzend an. 1.331 Tore haben unsere Meistermannschaften in dieser Saison geworfen. Eine beachtliche Zahl. Apropos Zusammenhalt. Den haben auch unsere Herren in der Rückrunde bewiesen. Nachdem die Vorrunde mit nur einem Sieg abgeschlossen wurde, konnten in der Rückrunde wichtige Siege und Punkte eingefahren werden, so dass der Klassenerhalt im Saisonendspurt möglich werden kann. So macht Handball Spaß.