Premiere zum Jahresabschluss: Virtueller LEW Silvesterlauf – Anmeldung bis 23. Dezember

Wieder neigt sich ein Sportjahr dem Ende, das durch die Corona-Pandemie vor zahlreiche Herausforderungen gestellt war. Auch der 54. LEW Silvesterlauf in Gersthofen ist davon betroffen. Wie schon im vergangenen Jahr muss der Präsenzlauf abgesagt werden – in diesem Jahr aber nicht ersatzlos. Gelaufen wird 2021 per App.

Zeitlich und örtlich flexibel laufen

So funktioniert das Laufen per App

Du bekommst nach Meldeschluss (also ab 24.12.) eine Willkommensmail von viRACE mit deinen Login-Daten für die App. Diese Daten nutzt du dann in der App und wirst direkt zu deinem gewählten Lauf geleitet. In der App kannst du deine Lauf-Kumpels, Kollegen und Freunde als Favoriten markieren, während des Laufes wirst du über deren Zwischenzeiten informiert. Am Silvestertag klickst du twischen 8 und 18 Uhr in der viRACE-App auf den Button „Zum Start“. Bitte darauf achten, dass dein Smartphone voll geladen, GPS aktiviert ist, die App die Erlaubnis hat, auf deinen Standort zuzugreifen und du auf deiner gewählten Strecke guten GPS-Empfang hast. Tipp: Bitte WLAN deaktivieren und mobile Daten aktivieren, dann kann schon nichts mehr schiefgehen. Vergiss auch die Kopfhöhrer nicht – du kannst aber auch mit der Lautsprechen-Funktion deines Smartphones laufen. Am Ende deines Laufes erhälst du in der App eine Urkunde und kannst deinen Lauf auf Social Media teilen.

Großer Dank an treue Sponsor:innen



Lange haben die Verantwortlichen des TSV Gersthofen überlegt und schließlich doch die unvermeidbare Entscheidung getroffen: Der Silvesterlauf, wie wir ihn seit 53 Jahre kennen, kann auch 2021 so nicht stattfinden. Mit weniger Teilnehmer:innen, Zuschauer:innen mit FFP2-Maske, 2G-Kontrollen und ohne das sonst so gemütlich Beisammenstehen wäre ein Präsenzlauf nicht der gewohnt lockere Jahresabschluss gewesen. Um aber nicht wie schon 2020 die Veranstaltung komplett abzublasen, gibt es in diesem Jahr die Premiere: ein virtueller Silvesterlauf.Per ViRACE App können alle Läufer:innen ihre Zeit beim Hauptlauf (10 Kilometer) oder beim Schülerlauf (2,5 Kilometer) tracken und werden in die Ergebnisliste mit aufgenommen. Die Strecke, die beim Silvesterlauf genutzt wird, bleibt jedem selbst überlassen. Ob in Gersthofen oder New York, über Feldwege, um den Block oder im heimischen Garten – wo gelaufen wird, ist 2021 ganz egal. Wer gerne walken oder wandern möchte, kann sich dazu für den Hauptlauf anmelden und die 10 Kilometer eben in seinem eigenen Tempo zurücklegen. Zeit dafür ist am 31. Dezember 2021 zwischen 8 und 18 Uhr. Nur der Flitzilauf wird virtuell nicht stattfinden.Anmelden können sich alle Interessierte wie gehabt auf der Webseite des Silvesterlaufs bis zumWer eine Medaille möchte, kann diese bei der Anmeldung dazu buchen und bekommt sie Anfang 2022 per Post geschickt. Preisgelder, Sachpreise und weitere Ehrungen für Platzierungen werden für den Lauf 2021 nicht vergeben.Nur: Wie funktioniert das eigentlich – dieses Laufen per App? Das ist einfacher, als es sich zunächst anhört. Was aber alle Teilnehmer:innen benötigen: die ViRACE App und ein Smartphone. Und schon geht's los:Detaillierte Infos und weitere Tipps zum Umgang mit der App gibt's hier Auch für das langjährige Team des Silvesterlaufs ist das virtuelle Event eine Premiere. Umso glücklicher ist man bei den Verantwortlichen, dass Hauptsponsor LEW und weitere Partner wie die VR Handels- und Gewerbebank, der MVV Industriepark, der Baustoffmarkt Gersthofen, Auto Frey, Lenz Finanzservice, Keimfarben und Sigel wieder am Start sind. Schließlich muss auch das App-Event entsprechend organisiert und vorbereitet werden.Auch wenn der Lauf trotzdem stattfindet, hoffen die Veranstalter natürlich, dass im nächsten Jahr wieder alle gemeinsam starten, laufen, feiern und das Jahr gemeinsam sportlich ausklingen lassen können. Und bis dahin heißt es eben: App an, Kopfhörer rein und virtuell laufen.