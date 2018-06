Mitgliederversammlung der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen am 09.06.2018

Gersthofen : TSV Turnhalle Gersthofen |

Zur Mitgliederversammlung 2018 der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen fanden sich am 09.06.2018 über dreißig Mitglieder im Gymnastiksaal des TSV Turnhalle ein.

Abteilungsleiter Ernst Winter begrüßte zu Beginn seines Berichtes das Präsidiumsmitglied des TSV Gersthofen Sonja Kahl.In seinem Bericht zog er eine positive Bilanz der Aktivtäten des vergangenen Jahres.Er drückte dabei seinen Dank an alle Helfer aus, die die Aktivitäten der Abteilung unterstützten.Es folgten die Berichte der einzelnen Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche:Stefan Zimmermann berichtete über den Nordic-Walking-Tag in der Umgebung von Treuchtlingen, der gut angenommen wurde und den Teilnehmern großen Spaß machte. Auch der Nordic-Walking-Nachtlauf auf dem Müllberg war ein großer Erfolg und bot den Läufern ganz ungewohnte Erlebnisse.Thommy Kling blickte auf den erfolgreichen Auftritt der Abteilung beim Basar der Vereine und die Schneeschuhwanderungen zurück. Gerade letztere sind so beliebt, dass sie teilweise bereits kurz nach dem Anmeldungsbeginn ausgebucht sind.Max Alt berichtete über die Skikurse der Saison 2018. Die Teilnehmerzahlen gingen erfreulicherweise nach oben, so dass wieder drei Busse zur Anreise eingesetzt werden mussten. Erstmals fanden Skikurse an zwei Tagen hintereinander statt, was im Vorfeld nicht ungeteilte Akzeptanz fand, sich aber im Nachhinein als großer Erfolgsfaktor erwies.Des Weiteren berichtete Heinz Dollmann über das Skitouren-Angebot von vier Tagesfahrten und einem Touren-Wochenende, das er mit mitreisenden Fotos unterlegte.Sandra Braun legte die Neuausrichtung des Rennteams dar, das ein neues Trainer-Team hat und vielversprechende Ergebnisse in den Rennen aufweisen konnte. Die Anzahl der Rennteam-Mitglieder stieg deutlich an.Auch im Jahr 2017 war der Auftritt der Abteilung beim Gersthofer Bürgerfest "Kulturina" das absolute Highlight des Sommers. Die Bar "Alp In" erwies sich wiederum als Besuchermagnet und brachte der Abteilung positives Renommee. Der zeitgleich von der Abteilung organisierte Treppenlauf ist ebenfalls seit einigen Jahren ein Programmpunkt der Kulturina. Neu war dagegen die Betretung des sogenannten "PUMP-Tracks" auf der Gewerbe-Ausstellung "GIGA" im September, was ebenfalls sehr gut angenommen wurde und den Teilnehmern großen Spaß machte.Die Betreuung der TSV-Hütte in Rinnen ging vom bisherigen Team altersbedingt in jüngere Hände über. Abteilungsleiter Ernst Winter nutzte daher die Gelegenheit, den bisherigen Verantwortlichen mit einem Restaurantgutschein zu danken.Der TSV-Präsidiumsmitglied Soja Kahl zeichnete anschließend mehrere Jubilare mit Urkunde und Anstecknadel aus. Geehrt wurden Sandra Braun, Johannes Metzger, Florian Berger und Thomas Kling für die zehnjährige Übungsleiter-Tätigkeit. Zudem erhielt Dieter Wieland eine spezielle Ehrung für seine vierzigjährige Mitgliedschaft.Die Kassiererin Conny Metzger konnte in ihrem Bericht positive Zahlen vermelden.Roland Pauker freute sich über die bestandene Prüfung zum Schneeschuh-Instruktor.Schließlich stellte Peter Metzger die möglichen Folgen und konkreten Auswirkungen der Europäischen Datengrundschutzverordnung auf die Abteilungsarbeit dar.Bei den turnusgemäßen Wahlen gab es diesmal eine Neuerung: Statt der bisherigen zwei Stellvertreter werden nun vier gleichberechtigte Stellvertreter gewählt. Nahezu einstimmig wurde der Abteilungsleiter Erst Winter und die stellvertretende Abteilungsleiter Heinz Dollmann und Dieter Wieland in ihrem Amt bestätigt. Neu wurden als stellvertretende Abteilungsleiter Johannes Metzger und Harald Meitinger gewählt. Auch die bisherige Kassiererin Cornelia Metzger und die Schriftführerin Ingeborg Abmair wurden in ihrem Amt bestätigt. Mit Monika Wörle konnte eine stellvertretende Kassenwartin gewonnen werden.Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr durch eine Multi-Media-Show von abgerundet, in der alle Höhepunkte des vergangenen Alpin-Jahres gezeigt wurden.