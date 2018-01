Leistungsstark im Wettbewerb und im Ehrenamt

Auf dem Neujahrsempfang zeichnen der TSV und die Stadt Gersthofen erfolgreiche Sportler sowie engagierte Trainer und Funktionäre des Vereins aus.

Ehrungen der Stadt im Überblick (nach Abteilungen):

Mit dem Einmarsch des Spielmannszuges in die vollbesetzte Sporthalle in Gersthofen hält das Jahr 2018 offiziell Einzug beim TSV. Auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang am Freitag, 12. Januar, ehren der TSV und die Stadt Gersthofen erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie langjährige, ehrenamtlich engagierte Mitglieder und Trainer des Vereins.Zu diesem feierlichen Anlass ziehen die sportlichen und städtischen Verantwortlichen Bilanz über die Ereignisse im vergangenen Jahr und sprechen über die Entwicklungen des Vereins und zukünftige Herausforderungen. Dabei steht vor allem die Bedeutung des Ehrenamtes im Zentrum. „Das städtische Leben wäre ohne den TSV nicht das, was es ist“, betont Gersthofens erster Bürgermeister Michael Wörle in seiner Ansprache. Große Veranstaltungen in der Stadt, wie beispielsweise die Kulturina oder der Silvesterlauf, wären nur durch ehrenamtliches Engagement zu bewältigen. Doch genau darin liegt auch ein Problem des Ehrenamtes. Denn wie TSV-Präsident Hinricht Habenicht in der Eröffnungsrede bemerkt, wolle kaum mehr jemand Verantwortung im Verein übernehmen und den damit verbundenen Zeitaufwand in Kauf nehmen. Dies musste Habenicht vor allem bei der Suche nach einem jüngeren Nachfolger für das Amt des Präsidenten erleben. Bei der letzten Wahl im Frühjahr 2017 hatte sich kein Kandidat gefunden, der Habenichts Nachfolge antreten wollte, weswegen dieser noch weitere zwei Jahre das Präsidium leitet. Positiv hervorheben kann der Präsident die finanzielle Situation und die Mitgliederzahlen des Vereins. 2017 tätigte der TSV gesteigerte Auszahlungen an die einzelnen Abteilungen und mit über 4000 Mitgliedern, darunter 2400 Kinder und Jugendliche, 320 Übungsleiter und 30 Trainer, ist der TSV Gersthofen der größte Verein in Augsburg-Land. Dies betont der Kreisvorsitzende des Sportkreises Augsburg-Land, Dieter Greiner, in seiner Rede auf dem Neujahrsempfang. „Der TSV Gersthofen steht für dynamische, kreative sportliche Jugendarbeit, gesundheitliche Vorsorge und soziale Integration“, so Greiner.Der Erfolg der Aktiven im Verein gibt dem Recht: Bei den anschließenden Ehrungen vergibt die Stadt Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold an über 90 Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer. Unter die Kategorie Bronze fallen beispielsweise Schwäbische Meistertitel und eine silberne Auszeichnung geht an diejenigen Athleten, die den ersten oder zweiten Platz bei Bayerischen Meisterschaften belegen konnten. Fünf Aktive dürfen sich über eine Ehrung in Gold freuen. Darunter Markus Schwab, Jakob Kraus und Hermann Schwab, die als Mannschaft Deutscher Meister in der 1. Bundesliga im Boccia wurden.Doch nicht nur konkrete sportliche Erfolge stehen im Zentrum des Neujahrsempfangs. Mit der Ernennung von Waltraud Böving und Martin Lochbrunner zu Ehrenmitgliedern drückt der TSV Gersthofen seine Wertschätzung gegenüber den Menschen aus, die sich über 25 Jahre im Vereinsvorstand verdient machten und den Verein maßgeblich prägten. Bereits seit 59 Jahren ist Waltraud Böving beim TSV aktiv. Als Trainerin und in ihrer 25-jährigen Laufbahn als Abteilungsleiterin im Turnen sorgte sie dafür, dass sich das Leistungsturnen etablierte und so manchen Erfolg einfuhr. Martin Lochbrunner kümmerte sich seit den 1950er Jahren vor allem erfolgreich um die Vermögensverwaltung und war viele Jahre Mitglied im Präsidium.Noch einmal spannend wurde es am Ende der Ehrungen. Als Höhepunkt kündigte 3. Präsidentin und Moderatorin des Abends, Sonja Kahl, die Bekanntgabe der Sportler des Jahres 2017 an. Die Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres entschieden zwei Mitglieder der Abteilung Schwimmen für sich: Katharina Marb und Jonas Zimmermann, die im vergangenen Jahr jeweils mehrere Schwäbische Meistertitel holten. Mannschaft des Jahres sind die Basketball Herren 1, die sich 2017 nach einigen Jahren wieder einen Platz in der Bezirksoberliga erkämpften.Handball: Amela Ahmetovic, Tabea Arens, Celine Bota, Katharina Brix, Annalena Jünger, Stela Karacic, Emilie Krisch, Jana Linke, Selina Orzano, Denise Schmidtmann, Viktoria Kotas, Lea Linck, Franziska Paulsen, Anne Päckert (Trainerin)Turnen: Kimberley Kaufmann (Geräteturnen)Tischtennis: Werner SchmiedelLeichtathletik: Christian Taryne (Weit-, Dreisprung); Michael Galgon, Thomas Galgon, Felix Lauer, Manuel Bermejo-Ullmayer (Block Sprint/Sprung Mannschaft), Niklas Wagner, David Engelbrecht; Josef Liepert, Renate Sahlender, Matthias Schwab (Trainer Leichtathletik Mannschaften)Rhythmische Sportgymnastik Einzel: Sophia Wagner, Mariagrazia ChirulliRhythmische Sportgymnastik Gruppe: Sophie Maurer, Rebecca Kirner, Alina Ostrowsky, Lisa Fritsch, Ornella Vargiu, Anna Helwig, Sophia Wagner, Irina Golubkova, Sophie Schaar, Alicia Kramer, Evelyn StelmaSchwimmen: Irina Bychkova, Benjamin Vogl-Rosenbauer, Walter Langenmayr , Jasmin Hübler, Lena Schweiger, Verena Deininger, Martin SchmidTennis TC-Rot-Weiß Gersthofen Mannschaft: Lukas Polacek, Antonin Adamcik, Christian Kloimüller, Nikola Boskov, Milan Krivohlavek, Maximilian Heinzel, Miklos Radja, Simon Pfiffer, Jan MicolaiczakTennis TC-Rot-Weiß Gersthofen: Maximilian Heinzel, Finja Pollen, Tom Bittner, Philipp Röder, Lucas Rab, Pierre Eschwe, Ruben RußwurmSchwimmen: Jonas Zimmermann, Katharina Marb, Frank KurmyshkinRhythmische Sportgymnastik: Anastasia Fuchs, Solomiia KhalevinaLeichtathletik: Rupprecht Straub (Straßenlauf), Philipp Sinninger (Diskus, Speer), Luisa Tremel (Block, Hoch); Luise Winkler, Susanne Gaugenrieder, Gerda Höck (Straßenlauf Mannschaft), Florian Braunmiller (Stabhochsprung), Lina Maana (Cross, 2000 m-Lauf, Stabhochsprung)Schützengesellschaft Edelweiß: Vladimir KurmyshkinTSC dancepoint e.V.: Vanessa Senteck und Heiko Hildensperger (Boogie Woogie)Tennis TC Rot-Weiß Gersthofen: Mirka ZouaghiTennis TC Rot-Weiß Gersthofen: Tom BittnerBoccia: Markus Schwab, Jakob Kraus, hermann Schwab (Mannschaft)Volleyball: Sabine Häubl