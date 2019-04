Langweider Volleyball-Jugend hüpft davon

Mit 31 Jugendlichen und ihren Trainern und Betreuern lösten die jungen Volleyballerinnen des FC Langweid ihr Weihnachtsgeschenk 2018 ein. Dieses Jahr sollte nach dem Paddelausflug, welcher vor zwei Jahren stattfand, wieder etwas Sportliches unternommen werden. So mussten sich die Mädels im JumpTown Trampolinpark in Augsburg den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen und diese auch bewältigen. Der FREE JUMP-Freisprungbereich sorgte für ein ultimatives Sprungerlebnis. Tausende Schaumstoffwürfel sorgten für eine weiche Landung, wer Saltos und neue coole Moves ausprobieren wollte. Etwas schwieriger war es an der WALL JUMP. Hier hatte man die Möglichkeit, an Wänden hochzulaufen und dann auf einem Highjump-Trampolin weiter zu springen. Auf dem BATTLE BEAM kämpften und duellierten sich die jungen Jumper mithilfe von Schaumstoffrollen auf einem schmalen Brett. Wer verlor, nahm wieder ein Bad in den Schaumstoffwürfeln. Die letzte Herausforderung war der NINJA PACOUR. Wie im Fernsehen mussten auch hier die unterschiedlichsten Geschicklichkeitshindernisse bewältigt werden. Dies erforderte vor allem Kraft, Balance, Mut und Schnelligkeit. Alles in allem war es wieder ein tolles Erlebnis und die Teamfähigkeit wurde auf´s Neue gestärkt.Vielen Dank an die Eltern und Fahrer, die uns beim Shuttle-Service nach Augsburg unterstützt haben.