Knappe Niederlage für Gersthofer Grizzlys

Volleyball: Durch den sehr knappen Sieg der Knieschoner Reloaded des TSV Hochzoll sind die Gersthofer Grizzlys mit dadurch vier gewonnenen und vier verlorenen Spielen auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Ein Sieg hätte die Grizzlys auf Platz zwei der Vorrunde gesetzt.

Durch die neue Zusammensetzung der Mannschaftsaufstellung begannen die Grizzlys im ersten Satz ein wenig unsicher und lagen daher recht schnell fünf Punkte im Rückstand. Diese Serie der Gegner wurde durch die erste Auszeit der Gersthofer unterbrochen. Somit endete der erste Satz mit einem knappen 26:24 für die Grizzlys.Im zweiten Satz begannen die Gäste mit neuer Aufstellung. Durch viel unsaubere Annahmen lagen die Grizzlys bald weit zurück. Auch das Umstellen des Läufersystems auf zwei Zuspieler konnte die Fehlerquote in der Annahme und die damit fehlenden Angriffe der Gersthofer nicht wettmachen. Der Satz ging mit 13:25 klar an die Gastgeber.Im dritten Satz liefen die Grizzlys wieder in ursprünglicher Formation auf und fanden schnell ins Spiel. Am Ende des dritten Satzes lagen die Knieschoner mit sechs Punkten im Rückstand. Der entscheidende Satz schien den Grizzlys sicher zu sein. Dies wurde Ihnen jedoch zum Verhängnis. Einige Annahmefehler seitens der Gersthofer und ein paar fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen wendeten das Blatt für die Heimmannschaft und beendete mit einem knappen 24:26 den dritten Satz. Das Gesamtspiel ging mit 2:1 an die Knieschoner.Die Rückrunde beginnt für die Grizzlys am 19.02.2019 um 21 Uhr mit einem Auswärtsspiel in der Mehrzweckhalle Gablingen bei den Volltaren.Gersthofer Grizzlys: Bauchrowitz, Galgon, Hanisch, Häubl, , Karácsony, Ott, Schwegler, Wiedemann, Zerle.