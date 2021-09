Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Gersthofen 1902 e. V.

Gersthofen : Gaststätte "Zum Strasser" |

Am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 findet die Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Gersthofen e.V. in der Gaststätte "Zum Strasser", Augsburger Str. 1 in Gersthofen im Gambrinuskeller statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehören die Entgegennahme der Berichte, die Entlastung der Vorstandschaft, die Festlegung des Jahresbeitrages, Ehrungen sowie Verschiedenes (Wünsche und Anträge). Hierzu sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen, bitte 3G-Regel beachten. Beginn ist 20.00 Uhr.