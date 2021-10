Irina Golubkova und Mariagrazia Chirulli qualifizieren sich zum Regio Cup 2021

Für die Leistungsgymnastinnen des TSV Gersthofen war der Bayernpokal der erste Wettkampf seit Beginn der Pandemie im März 2020.Coronabedingt fand die Meisterschaft leider nur im Online-Format statt - trotzdem haben sich die Sportlerinnen gefreut, wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu können.Beste Gersthofer Gymnastin bei diesem Wettkampf war Irina Golubkova in der Freien wettkampfklasse. Sie überzeugte mit ihrer pfiffigen Ballübung sowie der anspruchsvollen Choreografieie mit den Keulen und belohnte sich mir dem Vizemeister - Titel im Mehrkampf.Zusammen mit Mariagrazia Chirulli qualifizierte sie sich für den Regio - Cup.Mariagrazia Chirulli konnte die Kampfrichter mit ihrer äußerst risikoreichen Reifenübung bei dramatischer Musikbegleitung überzeugen und erreichte den 2´Platz. Im Mehrkampf belegte sie Rang elf.Alicia Kramer sicherte sich mit den Keulen den 2´Platz und landete im Mehrkampf auf den15´ Platz.In der Jugendwettkampfklasse ging Emely Stöffelmeir als einzige Gersthoferin an den Start.Mit den Keulen und dem Ball erlangte sie in der Gesamtwertung den neunten Platz und verpasste somit ganz knapp die Qualifikation für den Regio - Cup.In der teilnehmerstärksten Schülerwettkampfklasse repräsentierten Isabelle Köhnlein (9.), Alisa Novikova (10.), Dina Maser (28.) und Vasilisa Semak (34.) den TSV Gersthofen.Nun freuen sich die beiden qualifizierten Gymnastinnen Mariagrazia Chirulli und Irina Golubkova auf den Regio - Cup vor, der in Tübingen nach langer Zeit wieder in Präsenz stattfindet.