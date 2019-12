Immer wieder ein Highlight - Das Bühnenschauturnen des TSV Gersthofen

Gersthofen : TSV Gersthofen |

Alle Jahre wieder zeigen die Kinder und Jugendlichen des TSV Gersthofen ihr turnerisches Können beim Bühnenschauturnen.

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm zauberte die Turnabteilung des TSV Gersthofen am vergangenen zweiten Adventssonntag auf die Bühne der voll besetzten Turnhalle in der Sportallee. Nach einem lautstarken und stimmungsvollen Einzugs des Spielmannszugs eröffnete die Abteilungsleiterin Ingrid Ziessow mit gekonnten Worten und einem Streifzug durch die Arbeit der Übungsleiterinnen und Übungsleiter das traditionelle Bühnenschauturnen. Danach übernahm Simon Drüssler das Mikrofon und moderierte mit dem ein oder anderen Wortwitz die Veranstaltung.Das diesjährige Programm war vielfältig und sowohl mit turnerischen als auch tänzerischen Highlights besetzt: Einen schwungvollen Anfang machten die Dance Kids unter der Leitung von Marita Rau sowie die ZUMBA-Gruppe mit ihren fetzigen und schweißtreibenden „Moves“. Der nächste Programmpunkt entführte die Zuschauer in den Zoo. Jennifer Grußler, Alina und Benita Jakob zeigten, dass die Kinder ihrer Turnstunde keinen Affenzirkus machen, sondern Geräteturnen sowie Krafttraining bereits in jungen Jahren lernen. Nächster Stopp: AMERIKA! Die Cowgirls, besser bekannt als die Dienstagsgruppe in der Mozartschule, brachten Westernstimmung in die Halle. Die Cowgirls unter der Leitung von Joleen Stoy, Silvia Hiller und Simone Schmidbauer entlockten dem Moderator ein lautstarkes „Yehaaa“ und den Zuschauern einen begeisterten Applaus! Danach wurde es ziemlich kühl auf der Bühne, da die „Coolen Jungs“ die Bühne rockten. Unter der Leitung von Ingrid Ziessow zeigten die Nachwuchsturner eine beachtliche Leistung. Die Gruppe wird von Tim Dressmann und Raphael Schuster beim Training unterstützt. Simon Drüssler lobte das ehrenamtliche Engagement sowie die Bereitschaft dieser beiden jungen Nachwuchstrainer, Verantwortung für Gersthofer Kinder und Jugendliche zu übernehmen. Im Anschluss ging die Reise auf eine dem nordamerikanischen Kontinent nahegelegene Inselkette. Mit „ALOHA“ sowie bunte Baströckchen versprachen Jennifer Grußler, Alina und Benita Jakob den Zuschauern eine unterhaltsame und bunte Mischung aus Tanz und turnerischem Können. Schlag auf Schlag ging es bei der nächsten Nummer zu! Beim Dance Battle unter der Leitung von Eric Kalch und Sonja Stucke lieferten sich die Turner-Mädels einen kontrastreichen Tanzwettkampf mit ruhiger Ballettmusik und wuchtigen Rap-Beats. Die berühmt berüchtigte Titelmelodie eines Disney-Welterfolgs sowie die Nennung des Hauptcharakters Jack Sparrow brachte die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den richtigen Kurs. Die Piratinnen der Dienstag-Gruppe unter der Leitung Verena Nitsche, Maja Wimmer und Selina Gaipl brachten höchste Turnkunst auf die TSV-Bühne. Mit hervorragenden Leistungen aus den Landkreismeisterschaften gestärkt, zeigten die Leistungsturner des TSV Gersthofen einen Einblick in ihr Training an den Geräten Boden, Barren und Seitpferd und Pilz. Danach ging es auf den zweitgrößten Kontinent unserer Erde. Feuchte Regenwälder, die Sahara und wilde Tiere. Ja, das ist Afrika und in diese wunderbare Welt wurden die Zuschauer von der Wettkampfgruppe der Leistungsturner-Mädels unter der Leitung von Vanessa Bland und Bianca Fuchs entführt. Grün, grün und nochmals grün. Das ist Irland und auf diese traumhafte Insel entführte uns die Mädchengruppe von Erich Kalch und Sonja Stucke. Als besonderes Highlight zauberten die Happy Boogie Dancers mit ihrer tollen Boogie Woogie-Einlage Rock’n’Roll-Schwung in die TSV Turnhalle. „Gefangen im Eis“ hieß der letzte Programmpunkt der Tanzgruppe „Forever Flair“. Die Mädels heizten den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmals ganz schön ein bevor alle Turnerinnen und Turner, Tänzerinnen und Tänzer sowie die Übungsleiterinnen und Übungsleiter des bunten Nachmittags mit farbenfrohen Luftballons die TSV Bühne füllten. Alles in allem war es sowohl für die Akteure als auch die Zuschauer ein kurzweiliges und sehenswertes Programm. Alle Beteiligten freuen sich bereits jetzt schon auf das Bühnenschauturnen 2020 und erwarten Ihr Kommen!