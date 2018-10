﻿﻿Glückloser Auftakt in die neue Saison

Die Mannschaft errang am ersten Spieltag keinen Heimsieg in der Mittelschule Gersthofen. In der ersten Begegnung gaben sie sich dem VfR Jettingen mit einem 0:3 (16:25, 16:25, 15:25) geschlagen. Im Anschluss blieben die Gastgeber nochmals mit 0:3 (13:25, 21:25, 22:25) gegen den TSV Nördlingen 2 hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.Bleibt für den kommenden Spieltag am 10.11.2018 zu hoffen, dass mit baldiger Verstärkung der erste Sieg, erneut in der Sporthalle der Gersthofener Mittelschule, verbucht werden kann. Ab 14:30 Uhr treffen die Volleyballer auf den TSV Friedberg 4 und den VSC Donauwörth 2.