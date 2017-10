Gersthofer Volleyballerinnen starten in die neue Saison 2017/18

Gersthofen : Turnhalle Mittelschule |

Volleyball: Während die Bezirksliga-Damen bereits am heutigen Samstag in die Punkterunde starteten, beginnen die zweite und dritte Damenmannschaft des TSV Gersthofen erst eine Woche später mit einem Heimspiel der Kreisklasse Mitte.



Am Samstag, 14.10.2017, ist es soweit. Neben Gersthofen 2 und 3 ist auch der TSV Aichach 2 zu Gast. Anpfiff ist bereits um 12:30 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen. Gleich zu Beginn treffen die beiden Gersthofer Teams mit ihren neuen Trainern Gunter Oley (Damen 2) und Sabine Häubl (Damen 3) aufeinander und kämpfen um die ersten Punkte.



Schauen Sie vorbei! Sie sind herzlich eingeladen, die Gersthofer Teams zu unterstützen und anzufeuern. Wer wird das Match für sich entscheiden? Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt!