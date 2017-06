Gersthofer Stadtsportfest: Wettkämpfe starten

Langeweile? Fehlanzeige! Großer Familien-Spaß-Tag beim Finale

23.06.2017 Tischtennis Schüler/Jugend Goetheschule 17.30 Uhr23.06.2017 Tischtennis Senioren Goetheschule 20.00 Uhr26.06.2017 Tischtennis Herren Doppel Goetheschule 19.30 Uhr26.06.2017 Turnen männlich TSV Turnhalle 17.00 Uhr28.06.2017 Tischtennis Gem. Doppel Goetheschule 19.30 Uhr28.06.2017 Volleyball Paul-Klee-Gymnasium 18.30 Uhr29.06.2017 Eisstock Stockanlage Unterer Auweg 19.00 Uhr30.06.2017 Tischtennis Herren Einzel Goetheschule 19.30 Uhr01.07.2017 Boule Kleiner Rathausplatz 09.00 Uhr02.07.2017 Softball Pestalozzischule alt 10.00 Uhr15.07.2017 Turnen weiblich TSV Turnhalle 08.00 Uhr12.08.2017 Golf Golfplatz 13.00 UhrAm Finaltag, den 8. Juli warten auf dem Gelände des TSV Gersthofen und der Gerfriedswelle dann noch weitere neue Wettbewerbe für Jung und Alt. Trend- und Funsportarten wie Bubblesoccer, Slackline, Trommelfitness oder auch der „A….bombenwettbewerb“ können dabei ausprobiert werden. Das Wirtshaus am Sportplatz sorgt mit einem bunten Rahmenprogramm ab 16 Uhr in sommerlichem Biergartenambiente, von hausgemachter Live-Musik der Band „High-Five“ bis hin zu Kinderschminken außerdem für jede Menge Abwechslung. Natürlich ist dort auch für das leibliche Wohl gesorgt, leckere Schmankerl und kühle Getränke warten auf Sportler und Zuschauer. Zum krönenden Abschluss können sich Aktive und Besucher dann auf ein Feuerwerk freuen und das große Finale des Stadtsportfests so gebührend ausklingen lassen.Nicht vergessen: Am 05. August können zwischen 14.30 und 16.30 Uhr auf dem Kulturinagelände noch weitere Sportarten wie Billard-Soccer, Badminton und vieles mehr getestet werden.