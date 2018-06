Gersthofer Stadtsportfest geht in die 46. Runde – Volleyballer aufgepasst!

Gersthofen : Turnhalle Paul-Klee-Gymnasium |

Am Mittwoch, 27.06.2018, ist es soweit. Ab 18:00 Uhr geht es in der Turnhalle des Paul-Klee-Gymnasiums wieder ganz schön rund.

Wer wird Stadtmeister 2018? Volleyballer und Volleyballerinnen, Freunde und alle Spieler und Spielerinnen von Groß bis Klein und Jung bis Alt, die den Volleyball lieben, treffen sich auf dem Spielfeld und pritschen, baggern und schlagen was das Zeug hält.



Ihr seid alle herzlich zum Mixed-Turnier der Abteilung Volleyball des TSV Gersthofen eingeladen. Auch Zuschauer sind jederzeit herzlich Willkommen. Mit viel Spaß und Gaudi wird um die drei Treppchenplätze gespielt und gekämpft.



Zwei Wochen später geht’s auf dem Beachplatz weiter. Alle Strand- und Sandliebhaber können sich am Sonntag, 15.07.2018, ab 10:00 Uhr in der Gerfriedswelle Gersthofen beim Mixed-Turnier austoben und ihr Können unter Beweis stellen.



Anmeldungen nehmen wir gerne über volleyball-leitung@tsv-gersthofen.de entgegen. Kurzentschlossene dürfen natürlich auch gerne einfach vorbei kommen und mitmachen!