Gersthofer Grizzlys auf Erfolgskurs

Unsere Damen und Herren um Kristin Hanisch starteten in den ersten Satz mit vielen schönen Aufschlägen von Gülcay Yenmis und gaben den Unglaublichen viele Möglichkeiten eigene Fehler zu machen. Zwischen den Aufschlägen konnten die Grizzlys selber einige schöne Spielzüge aufbauen und mit Angriffen von Sebastian Schwegler und Stefan Galgon abschließen. Am Ende ging der erste Satz eindeutig an die Mannschaft aus Gersthofen mit 25:5.Die Unglaublichen fanden etwas besser in den zweiten Satz und brachten mehr Bälle auf die Seite der Grizzlys, so dass diese mehr Fehler machten. Am Ende ging der zweite Satz aber ebenfalls an die Grizzlys mit immer noch deutlichen 25:16.Im dritten Satz entschieden sich die Grizzlys ihre Aufstellung zu ändern und wechselten Stefan Galgon gegen Tibor Karácsony. Mit dieser frischen Verstärkung waren weitere schöne Spielzüge über die Mitte möglich. Mit den Angriffen von Tibor und weiteren Aufschlagsserien von Tobias Bauchrowitz setzten die Grizzlys die Unglaublichen weiter unter Druck. Nach gut einer Stunde Spielzeit ging der dritte Satz mit 25:13 ebenfalls an die Grizzlys.Mit diesem 3:0-Sieg steigen die Grizzlys an die Tabellenspitze der Gruppe E auf. Kommt zum nächsten Spiel am 03.12.2019 in die Sporthalle der Mittelschule in Gersthofen, unterstützt eure Mixed-Mannschaft dabei die Tabellenspitze zu verteidigen.TSV Gersthofen: Kristin Hanisch, Sabine Häubl, Gülcay Yenmis, Tibor Karácsony, Sebastian Schwegler, Tobias Bauchrowitz, Stefan Galgon