Die Volleyballdamen 2 des TSV Gersthofen zu Gast in Altenmünster

Volleyball: Am Samstag, den 09.04.22 hatte die Damen 2 des TSV Gersthofen ihren vorletzten Spieltag in Altenmünster.



Im ersten Spiel des Tages durften sich die Gersthoferinnen gleich gegen den SC Altenmünster 2 beweisen. Da im ersten Spiel ein Stammspieler auf der Mittelblockerposition fehlte, musste die Aufstellung etwas abgeändert werden, und die Damen aus Gersthofen zunächst in ihr Spiel finden. Trotz schönen Ballwechseln hatten die Gastgeber die ersten beiden Sätze klar unter Kontrolle und gewannen diese (14:25, 15:25). Im dritten Satz jedoch haben die gersthofer Mädels ihr Spiel gefunden und der Punktestand war bis zum Schluss ausgeglichen. Aber auch dieser letzte Satz ging knapp an den SC Altenmünster (22:25). Trotz schöner Abwehrbälle vom Libero und starken Angriffsschlägen war das Spiel verloren (0:3).



Die zweite Partie bestritt der SC Altenmünster 2 gegen den TSV Haunstetten 3. Auch dieses Spiel gewannen die Damen aus Altenmünster mit 3:1.



In der letzten Begegnung des Spieltages durfte der TSV Gersthofen 2 gegen den TSV Haunstetten 3 antreten. Das Spiel fing direkt spannend an und es waren schöne Ballwechsel dabei. Dennoch mussten die Mädels aus Gersthofen leider den ersten Satz mit 20:25 an den Gegner abgeben. Trotz einer starken Aufschlagserie von Maja Friedel entschied Haunstetten den zweiten Satz für sich (18:25). Im letzten Satz stieg die Motivation der Mädels und mit einer super Abwehr und klasse geretteten Bällen blieb der Punktestand sehr eng. Zum Schluss schlichen sich jedoch einige leichtsinnige Fehler ein, weswegen auch dieser Satz (22:25) und somit das Spiel an den TSV Haunstetten 3 ging (0:3).



Trotz zwei verlorener Spiele hatten die Gersthoferinnen viel Spaß und freuen sich auf das letzte Spiel der Saison 21/22 und ihren letzten Gegner, den TSV Mering, der am 02.05.22 zu Gast in Gersthofen sein wird.



TSV Gersthofen: Frank, Friedel, Hosseini, Kienzle, Romano, Sedlmeier, Schuster, Tripp, Weiser

