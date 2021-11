Die DSV Skischule der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen bieten in der Saison 2022 wieder Skikurse und Schneeschuhwanderungen an!

Gersthofen : Festplatzgelände Gersthofen |

Aufgrund der aktuellen Lage konnten die Planungen erst später als sonst erfolgen, aber nun ist die Entscheidung gefallen:

Die Abteilung Alpin des TSV Gersthofen bietet auch in der Saison 2022 wieder ihre beliebten Skikurse und Schneeschuhwanderungen an!

Als Termine sind die(08.01.2022, 15.01.2022, 22.01.2022, 19.01.2022) geplant.Angeboten werden in diesem Jahr Skikurse, Schneeschuhwanderungen und das "Freifahrer"-Angebot, also die Möglichkeit, bequem in die Berge zum freien Skifahren zu gelangen.Eine erste Anmeldemöglichkeit wird am Samstag, den 13.01.2021 im Rahmen der Skibörse geben.Danach ist wieder die Online-Anmeldung freigeschaltet.Wichtig: An den eigentlichen Skikursangeboten können nur Mitglieder des TSV Gersthofen teilnehmen (dies gilt nicht für Schneeschuhwanderungen und die Freifahrer)! Teilnehmer an den Schneeschuhwanderungen, die nicht im Verein sind, müssen jedoch noch fünf Euro zusätzliche Versicherungsgebühr zahlen. Wer sich näher informieren will, findet auf der Homepage unter http://www.tsv-gersthofen.de/abteilungen/alpin die Ausschreibung.Für das gesamte Winterprogramm gelten immer die jeweils aktuellen Corona- und Hygiene Regeln für Bayern und Tirol. Programmanpassungen müssen wir uns deshalb vorbehalten. Es ist im Interesse aller Beteiligten, die Skikurse und Schneeschuhwanderungen durchzuführen, dies kann natürlich nur geschehen, wenn es die aktuelle Lage zulässt.