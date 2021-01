Das Jahr 2020 der Volleyballer des TSV Gersthofen

2020 fing gut an. Die Damen 1 des TSV Gersthofen jagten von einem Spieltag zum anderen ihren Punkten hinterher. Die Motivation war hoch, denn sie gewannen endlich Spiele. Die letzte Saison (18/19) hatte ihre Spuren hinterlassen. Eine Klatsche nach der anderen holten sich die Mädel damals in der Bezirksliga Schwaben ein. Doch 19/20 sollte in der Bezirksklasse alles anders werden. Und dem war auch so. Die ersten Spiele, die ersten Punkte buchte der TSV Gersthofen bereits im Herbst 2019 auf sein Konto.In der ersten Partie des Kreispokals wurde der VfR Jettingen 2 bezwungen und auch in der zweiten Runde gegen den FC Kleinaitingen 2 brüsteten sie sich nach einem 0:2-Satz-Rückstand mit einem Sieg. Im Finale in Weißenhorn am 12.01.2020 erspielten sie sich nur einen 7. Platz von 11 Finalisten.Doch das Frühjahr 2020 sollte nicht für das Ende stehen, sondern für einen klasse Auftakt in die Rückrunde der Bezirksklasse Nord. Die Mädels absolvierten einen Spieltag nach dem anderen und die Mannschaft fand ihren Flow, fand ihr Spiel. So behaupteten sie sich gegen die starken Aichacherinnen in beiden Partien und auch den TSV Inchenhofen boten sie ein Match, das sogar jeden Zuschauer schwitzen ließ.Die Damen 1 hatte sich gefunden und waren frohe Sinne am letzten und alles entscheidenden Spieltag sich nochmals gegen den Tabellenersten, den TSV Friedberg 2, zu beweisen, nachdem sie Anfang der Saison sich sogleich am 2. Spieltag in Friedberg von jenen Damen einfach abschießen hatten lassen. Doch die ersehnte Revanche blieb leider aus. Am 13.03.2020 entschied der Bayerische Volleyball Verband (BVV) aufgrund der Corona Pandemie die Saison vorzeitig zu beenden. Und so landeten die Spielerinnen der Damen 1 am Ende auf dem 2. Platz. Laut Sonderregelung des BVV hätten sich der TSV Gersthofen somit sogar das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga gesichert, aber hier waren sich alle Spielerinnen und ihrer langjährige Trainerin Sabine Häubl einig und es wurde auf die Freikarte nach oben verzichtet. Was die neue Saison 20/21 mit sich bringen wird steht noch in den Sternen. Vorerst wurden alle Spieltage abgesagt und auf ungewisse Zeit verschoben.Die Mädels der Damen 2 durften diese Saison hingegen schon ein bisschen Spieltagsluft schnuppern. Am 10.10.2020 unter Einhaltung eines Hygienekonzepts trafen sie sich in Bobingen und bestritten die ersten Partien der Kreisklasse Mitte. Hier konnten die Damen trotz geschwächter Kondition aufgrund der langen Trainingspause, sich die ersten drei Punkte sichern. Auch an der Technik muss noch etwas gefeilt werden. Doch Trainer Martin Heißler ist zuversichtlich, dass der vorletzte Platz der letzten Saison definitiv verbessert werden kann.Auch die Spielgemeinschaft der Herren aus Gersthofen und Biberbach traf der Lockdown im Frühjahr hart. Sie surften gerade auf einer so guten Welle, nahmen sogar den Granaten des TSV Aichach einen Satz ab… doch auch ihnen kam die Pandemie in die Quere und mit einem Rückstand von zwei nicht absolvierten Spielen reichte es am Ende in der Kreisliga Nord nur für einen 4. Platz. Auch sie müssen nun erst mal warten, bis der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.In der Saison 19/20 schickte der TSV drei weibliche Jugendmannschaften an den Start. Die U 20 sicherte sich in der Bezirksklasse den 4. Platz, ebenso die U 16. Die Spielerinnen der U 14 konnten jedoch mit einem 3. Platz in der Bezirksliga prahlen und durften sogar zur schwäbischen Meisterschaft nachrücken, da eine Mannschaft abgesprungen war. Hier reichte es letztendlich „nur“ für den letzten Platz, aber die Mädels hatten viel Spaß an diesem Tag und konnten sich gegen die stärksten Jugendmannschaften aus Schwaben messen.Im Sommer 2020 als langsam die Regelungen lockerer wurden und man sich endlich nicht nur auf dem Beachplatz, sondern auch wieder in der Halle zum Trainieren treffen konnte, wurde auch die weibliche Jugend neu organisiert. Rebecca Listle und Christoph Müller übernahmen die U14 sowie die U16. Die U 20 wurde eingestellt, dafür wurde eine U 18 gemeldet, die zusammen mit der Damen 2 trainiert und von Trainer Martin Heißler betreut wird. Alle Jugendmannschaften haben bereits ihre ersten Spiele erfolgreich bestritten.Die Spieler der Gersthofer Grizzlys sahen das Ende der Saison 19/20 entspannt. So hatten sie sich trotz fehlenden letzten Spieltages bereits den 1. Platz der Augsburger Mixed Liga in der Gruppe E gesichert. Und auch für alle anderen Hobbys-, Mixed- und Zockmannschaften hieß es einfach eine Runde Pause.Als die Lichter in den Sporthallen ausgingen und der ein oder andere Bauch langsam ins wachsen gerät mussten Alternativprogramme her. Doch was kann schon das Gefühl von einem geschlagenen Ball ersetzten, der die Unterarme des Annehmers zum Glühen bringt? Das Brennen der Oberschenkel durch das viele Sprinten, Springen, Fliegen… die blauen Flecken der Abwehr oder das Pochen der geprellten Finger beim Blocken, die Freude durch einen genialen Spielzug gemeinsam einen Punkt gewonnen zu haben und das darauffolgende Abklatschen unter Teamkameraden, die Liebe zum Gelb-Blauen-Ball und das Zusammensein unter Freunden…Ja, was könnte all dies ersetzten? Es ist einer der offenen Fragen, die trotz langen Trainingspausen dieses Jahr, nicht beantwortet werden konnte. Denn Volleyball ist nicht Fahrrad fahren und so beten wir alle, dass diese Pandemie bald ein Ende findet.Bis dahin wünschen wir allen, dass sie gesund bleiben und hoffen auf etwas Verständnis bei unseren lieben Nachbarn, wenn wir Volleyballer etwas mit den Bällen in unseren Wohnungen gegen die Wände spielen (müssen).