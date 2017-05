Combination – Showtanzgruppe des TSV Gersthofen

Bei der KiKo 2017 stellten Sie dem Publikum zum ersten Mal ihr Programm „Wild Life – vom Dschungel in die Großstadt“ vor und ernteten dafür jede Menge Applaus. Mit fetziger Musik, tollen Kostümen und einem energiegeladenen Tanz rissen Sie das Publikum mit. Bei der Gruppe Combination ist der Name Programm, denn Musik und Tanz bilden hier wahrlich eine Einheit bzw. Kombination.Eine gute Kombination sind auch die beiden Trainerinnen Danja Walter und Ines Dollinger. Die HipHop Choreografien entspringen dem kreativen Kopf von Danja Walter und Ines Dollinger ergänzt das Bild mit ihren tänzerischen Erfahrungen aus dem Boogie Bereich, sodass sich das Ergebnis sehen lassen kann.Nachdem Motto „von Jugendlichen für Jugendliche“ überraschte die Gruppe Combination auch die Kinder und Jugendlichen des Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums Augsburg auf deren Faschingsfeier mit ihrem Auftritt.Weitere zwei Auftritte im Boulder & Soccercenter Gersthofen folgten und auch das Zentralklinikum Augsburg engagierte die junge Auftrittsgruppe vom Fleck weg.Der Auftakt der neuen Showtanzgruppe vom TSV Gersthofen ist mehr als gelungen, und wenn auch Du (Jungs sind ebenfalls herzlich willkommen) Tanz- und Hiphop begeistert und mindestens 12 Jahre alt bist, dann schau einfach mal bei einem Training (Sonntag 17.00 Uhr - 19.00 Uhr in der Turnhalle Goethe-Grundschule in Gersthofen) vorbei.